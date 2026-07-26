Erling Haaland, Donnarumma'nın düğününde «Viking Küreği» dansıyla misafirleri büyüledi

·114·Spor
Erling Haaland, Donnarumma'nın düğününde «Viking Küreği» dansıyla misafirleri büyüledi

Manchester City'nin yıldız forveti Erling Haaland, sahanın dışında da ilgi odağı olmayı seviyor. Kısa süre önce takım arkadaşı, İtalya millî takımı kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın görkemli düğün töreninde gerçek bir şov sergileyen futbolcu, sosyal medyada viral olan «Viking Küreği» (Viking row) geleneğine liderlik etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İtalya'nın büyüleyici Locorotondo kasabasında gerçekleşen nikâh töreninde Norveçli golcü sahneye çıkarak davulu eline aldı. Goal.com'un haberine göre Erling Haaland, Dünya Kupası sırasında Norveç millî takımıyla ünlenen kutlama tarzını düğün misafirleriyle birlikte tekrarladı. Bu geleneğe göre bir kişi ritmi belirler, diğerleri ise sanki bir kayıkta gidiyormuş gibi aynı anda sallanarak eşlik eder.

Törende Gianluigi Donnarumma, uzun süreli sevgilisi Alessia Elefante ile dünyaevine girdi. Etkinlik, Avrupa futbolunun gerçek bir yıldızlar geçidine dönüştü. Konuklar arasında efsanevi Paolo Maldini'nin yanı sıra Sandro Tonali ve Nicolò Barella gibi tanınmış futbolcular da vardı. Erling Haaland ise sevgilisi Isabel Haugseng Johansen ile birlikte katılarak gecenin en neşeli katılımcısı oldu.

Sahadaki tutku düğüne taşındı

Erling Haaland sadece davul çalmakla kalmadı, aynı zamanda bu geleneği anlamayıp şaşkınlıkla bakan misafirlere hareketlerin nasıl yapılacağını da öğretti. Onun samimi gülüşü ve coşkusu düğüne ayrı bir hava kattı. Hatırlatalım ki bu «kayık sürme» kutlaması, Norveç millî takımının Brezilya'yı mağlup etmesinin ardından Martin Ødegaard liderliğinde popülerleşmişti.

Bu neşeli anlar, Manchester City futbolcuları için yeni sezon öncesi son dinlenme fırsatı olabilir. Nitekim kulüpte büyük bir değişim dönemi başlıyor. On yıllık başarılı kariyerinin ardından Pep Guardiola takımdan ayrıldı ve yerini Enzo Maresca aldı. Guardiola döneminde «vatandaşlar» 20 büyük kupa kazanarak İngiltere futbolunun mutlak lideri hâline gelmişlerdi.

Artık Erling Haaland ve takım arkadaşları yeni teknik direktör yönetiminde unvanlarını korumak zorunda kalacaklar. Donnarumma'nın düğünündeki bu uyumlu atmosfer ise takım üyeleri arasındaki ilişkilerin sadece sahada değil, hayatta da oldukça sağlam olduğunu gösterdi. Futbol severler için de bu tür resmi olmayan etkinlikler, yıldızların insani yönlerini görmek adına harika bir fırsattır.

Erling HaalandGianluigi DonnarummaManchester CityFutbolDüğün
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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