Bogdan Guskov Son Raundaya Kadar Dayanıklı Kaldı: Ankalayev Onu Durdurdu

Bogdan Guskov, Abu Dabi'de kariyerinin en büyük fırsatlarından birine sahip oldu. Özbekistan'ı temsil eden dövüşçü, eski UFC şampiyonu Magomed Ankalayev ile beş rauntluk ana maçta sonuna kadar mücadele etti, ancak kritik dakikalarda rakibinin baskısına boyun eğdi.

UFC Fight Night 282 turnuvasının ana maçı beşinci rauntta erken bitti. İlk bilgilere göre Ankalayev teknik nakavtla kazandı ve şampiyonluk kemeri için sıradaki şansa bir adım daha yaklaştı.

Guskov büyük maçı kısa sürede kabul etmişti

Aslında Magomed Ankalayev Abu Dabi'de Khalil Rountree ile dövüşmeliydi. Amerikalı sporcu sakatlık sebebiyle turnuvadan çekilince, yerini Bogdan Guskov aldı.

Özbekistanlı dövüşçü, beş rauntluk main event'i iki haftadan kısa bir süre kala kabul etti. UFC'nin resmi verilerine göre Ankalayev yarı ağır siklette birinci, Guskov ise onuncu sırada yer alıyordu.

Guskov, hazırlık için az zaman olmasına rağmen eski şampiyona karşı çıkma fırsatından vazgeçmedi.

Bu onun UFC'deki ilk beş rauntluk maçı ve organizasyondaki ilk ana karşılaşmasıydı. UFC, Guskov'un maçtan önceki 18 galibiyetinin tamamının erken bittiğini kaydetmişti.

Maçın kaderi son rauntta belirlendi

Beş rauntluk kapışma beklenenden uzun sürdü. Guskov güçlü nakavt yumruğuyla tanınsa da tecrübeli Ankalayev onun maçı erken bitirmesine izin vermedi.

Maç son beş dakikalığa kadar uzadı. Beşinci rauntta Ankalayev üstünlüğünü sonuca yansıttı ve hakem maçı durdurdu.

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Böylece Guskov kariyerinde ilk kez beşinci raunda kadar dövüşlü. Ancak UFC sıralamasının zirvesindeki isme karşı sürpriz yapamadı.

Mağlubiyete rağmen Guskov önemli bir testten geçti

Sonuç Özbekistan temsilcisinin lehine olmasa da bu maç onun kariyerinde ayrı bir önem taşıyor.

Guskov:

kısa süreli bildirimle maçı kabul etti;

eski şampiyona ve 1 numaralı adayına meydan okudu;

ilk kez beş rauntluk main event'te yer aldı;

maçı karar raunduna kadar taşıdı;

divizyonun en güçlü sporcularından birine karşı tecrübe kazandı.

Maç öncesi Guskov 18–3–1'lik rekora sahipti. Ankalayev ise 20–2–1'lik sonuçla kafese çıkmış ve önceki 14 UFC maçında yenilmediği büyük bir seriye sahipti.

Kısacası Guskov'un karşısına kolay bir rakip değil, divizyonun en sert "boss"larından biri çıktı.

Ankalayev yeniden şampiyonluk yarışına döndü

Magomed Ankalayev daha önce yarı ağır siklette UFC şampiyonluk kemerini kazanmış, daha sonra Alex Pereira ile rövanşta onu kaybetmişti. Guskov ile maçı, Rus sporcu için yenilgiden sonraki ilk dönüş maçı oldu.

Özbekistanlı dövüşçüyü erken yendikten sonra Ankalayev şampiyonluk için ana adaylar arasında kalmaya devam ediyor. Sıradaki rakibi divizyondaki şampiyonluk durumuna ve UFC yönetiminin kararına bağlı olacak.

Guskov için sıradaki adım ne olacak?

Bu mağlubiyet Bogdan Guskov'u divizyondaki mücadeleden dışlamaz. Aksine, kısa hazırlıkla üst düzey rakibe karşı beşinci raunda kadar çıkması, ona yeniden sıralamada yer alacak bir maç alma fırsatını koruyabilir.

Artık onun için temel görev:

tam bir hazırlık kampıyla kafese dönmek;

sıralamadaki yerini korumak;

ilk on içindeki bir rakibi yenmek;

şampiyonluk yarışına yeniden yaklaşmaktan ibarettir.

Abu Dabi'deki gece Guskov'un beklediği gibi bitmedi. Ancak büyük maçtan kaçmadı, son raunda kadar savaştı ve yarı ağır siklet elitlerine karşı kendini test etti. Şimdi asıl cevap bir sonraki maçında verilecek.

Sizce Bogdan Guskov'un sıradaki rakibi hangi UFC dövüşçüsü olmalı? Fikrinizi yorumlarda yazın ve makaleyi Telegram'da MMA hayranlarıyla paylaşın.