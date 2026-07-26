Nurullo Aliyev tecrübeli rakibini yendi: 12 maçta da yenilgi yok

·68·Spor
Nurullo Aliyev tecrübeli rakibini yendi: 12 maçta da yenilgi yok

Tacikistanlı Nurullo Aliyev, Abu Dabi'deki en ciddi sınavlarından birini net bir galibiyetle tamamladı. Yenilgi yüzü görmeyen 25 yaşındaki dövüşçü, tecrübeli Mike Davis'i üç raunt boyunca geride bıraktı; ancak bu sonucun en önemli etkisi artık UFC'nin vereceği kararda görülecek.

Her üç hakem de müsabakayı 30:27 skoruyla Aliyev lehine değerlendirdi. Böylece "Tacik Kartalı", profesyonel kariyerindeki 12. maçında da mağlup olmadı.

Üç raunt — üç hakemden aynı skor

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da düzenlenen UFC Fight Night turnuvasının başlangıç kartında yer alan hafif sıklet mücadelesi tam üç raunt sürdü.

Mike Davis maça UFC'de büyük bir tecrübe ve 12–3 rekoruyla gelmişti. Ancak Aliyev, rakibinin tehlikeli yumruklarına ve fiziksel baskısına rağmen maçı kendi planı doğrultusunda yönetti. UFC, onun temel stilini güreş olarak gösteriyor.

Hakem kararı: 30:27, 30:27 ve 30:27 — hepsi Nurullo Aliyev lehine.

Skorlar arasında fark olmaması, Tacik sporcunun her üç rauntta da üstün görüldüğü anlamına geliyor.

Aliyev'in kusursuz serisi devam etti

Nurullo Aliyev kafese 11 maçta 11 galibiyetle çıkmıştı. Davis karşısında alınan sonucun ardından profesyonel rekoru 12–0 şeklini aldı.

İstatistik

Nurullo Aliyev

Mike Davis

Maç öncesi rekor

11–0

12–3

Sonuç

Oy birliğiyle karar (Unanimous Decision)

Mağlubiyet

Hakem skorları

30:27, 30:27, 30:27

Yeni rekor

12–0

12–4

Sıklet

Hafif sıklet

Hafif sıklet

Aliyev profesyonel kariyerine 2018 yılında başladı. UFC'ye Dana White's Contender Series aracılığıyla adım attı ve organizasyondaki ilk üç maçını da yenilgisiz tamamladı.

Davis neden onun en ciddi sınavlarından biriydi?

Mike Davis sadece vuruş yapmaya dayanan tek yönlü bir sporcu değil. UFC verilerine göre Amerikan dövüşçü kafeste aktif olarak yumruk takası yapmasının yanı sıra her 15 dakikada ortalama 2,48 takedown (yere serme) gerçekleştiriyordu. Abu Dabi'ye UFC'deki yedi maçının beşini kazanarak gelmişti.

Bu müsabaka Aliyev için birkaç soruya yanıt vermeliydi:

  • güçlü ve tecrübeli rakibe karşı oyun planını koruyabilecek mi;

  • üç raunt boyunca tempoyu kontrol edebilecek mi;

  • güreş ve vuruş kombinasyonuna karşı bir çözüm bulabilecek mi;

  • UFC hafif sıkletinde daha üst bir seviyeye hazır mı?

Oy birliğiyle alınan galibiyet bu sorulara olumlu yanıt verdi. Bu nakavtlı bir şov değildi, ancak profesyonel ve neredeyse hatasız yapılan bir işti — bazen 'hype'tan ziyade 30:27 daha güçlü konuşur.

Şimdi sıra ranking (sıralama) kapısında mı?

Aliyev henüz UFC hafif sıklet sıralamasında yer almıyor. Ancak Davis gibi tecrübeli bir rakibi her üç rauntta da geride bırakmak, ona bir sonraki maçta daha adı duyulmuş bir sporcuyla karşılaşma fırsatı verebilir.

Bundan sonraki adımı aşağıdaki yönlerden biri olabilir:

  1. sıralama sınırında yer alan bir rakiple karşılaşma;

  2. yükselen ya da yenilgisiz başka bir sporcuya karşı mücadele;

  3. tecrübeli bir top-15 temsilcisiyle büyük bir sınav.

Elbette sıralamadaki yer otomatik olarak verilmez. Ancak UFC'de 12–0'lık rekor ve tecrübeli bir rakibe karşı 30:27'lik skorla kazanılan galibiyet, yönetimlerin göz ardı edemeyeceği bir kartvizittir.

Abu Dabi'de yeni bir iddiacı kendini gösterdi

Nurullo Aliyev, Mike Davis'i erken bitiremedi ancak her üç hakemi de aynı kararda birleştirdi. Artık sadece yenilgisiz bir yetenek değil, tecrübeli bir rakibe karşı da taktiğini uygulayabilen ciddi bir UFC dövüşçüsü olarak görülüyor.

En büyük sınavlar henüz önümüzde. Ancak Aliyev Abu Dabi'de önemli bir mesaj verdi: Onun 12–0 istatistiği sadece bir rakamdan ibaret değil.

Sizce Nurullo Aliyev'e bir sonraki maçta UFC sıralamasından bir rakip verilmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın ve makaleyi Telegram'daki MMA hayranlarıyla paylaşın.

Nurullo AliyevMike DavisUFCAbu DabiTacikistan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Juventus, Emiliano Martinez transferi için görüşmelerini sürdürüyorJuventus, Emiliano Martinez transferi için görüşmelerini sürdürüyorBugün, 13:53Lionel Messi MLS All-Star Maçını Kaçırıyor: Neden Cezalandırılmayacak?Lionel Messi MLS All-Star Maçını Kaçırıyor: Neden Cezalandırılmayacak?Bugün, 13:39Jose Mourinho, Vinicius Junior transferine engel oluyor: Arsenal'in planı tehlikedeJose Mourinho, Vinicius Junior transferine engel oluyor: Arsenal'in planı tehlikedeBugün, 13:34Liverpool'un yeni transferi Jeremy Jacquet'in ne zaman çıkış yapacağı belli olduLiverpool'un yeni transferi Jeremy Jacquet'in ne zaman çıkış yapacağı belli olduBugün, 12:57Messisiz galibiyet: Casemiro ilk maçına çıktı, Suárez maçı kazandı (video)Messisiz galibiyet: Casemiro ilk maçına çıktı, Suárez maçı kazandı (video)Bugün, 12:26Ruben Amorim'den Milan'daki ilk maçı sonrası: Futbolcular henüz yeni sistemi anlamıyorRuben Amorim'den Milan'daki ilk maçı sonrası: Futbolcular henüz yeni sistemi anlamıyorBugün, 12:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu