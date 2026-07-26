Nurullo Aliyev tecrübeli rakibini yendi: 12 maçta da yenilgi yok

Tacikistanlı Nurullo Aliyev, Abu Dabi'deki en ciddi sınavlarından birini net bir galibiyetle tamamladı. Yenilgi yüzü görmeyen 25 yaşındaki dövüşçü, tecrübeli Mike Davis'i üç raunt boyunca geride bıraktı; ancak bu sonucun en önemli etkisi artık UFC'nin vereceği kararda görülecek.

Her üç hakem de müsabakayı 30:27 skoruyla Aliyev lehine değerlendirdi. Böylece "Tacik Kartalı", profesyonel kariyerindeki 12. maçında da mağlup olmadı.

Üç raunt — üç hakemden aynı skor

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da düzenlenen UFC Fight Night turnuvasının başlangıç kartında yer alan hafif sıklet mücadelesi tam üç raunt sürdü.

Mike Davis maça UFC'de büyük bir tecrübe ve 12–3 rekoruyla gelmişti. Ancak Aliyev, rakibinin tehlikeli yumruklarına ve fiziksel baskısına rağmen maçı kendi planı doğrultusunda yönetti. UFC, onun temel stilini güreş olarak gösteriyor.

Hakem kararı: 30:27, 30:27 ve 30:27 — hepsi Nurullo Aliyev lehine.

Skorlar arasında fark olmaması, Tacik sporcunun her üç rauntta da üstün görüldüğü anlamına geliyor.

Aliyev'in kusursuz serisi devam etti

Nurullo Aliyev kafese 11 maçta 11 galibiyetle çıkmıştı. Davis karşısında alınan sonucun ardından profesyonel rekoru 12–0 şeklini aldı.

İstatistik Nurullo Aliyev Mike Davis Maç öncesi rekor 11–0 12–3 Sonuç Oy birliğiyle karar (Unanimous Decision) Mağlubiyet Hakem skorları 30:27, 30:27, 30:27 — Yeni rekor 12–0 12–4 Sıklet Hafif sıklet Hafif sıklet

Aliyev profesyonel kariyerine 2018 yılında başladı. UFC'ye Dana White's Contender Series aracılığıyla adım attı ve organizasyondaki ilk üç maçını da yenilgisiz tamamladı.

Davis neden onun en ciddi sınavlarından biriydi?

Mike Davis sadece vuruş yapmaya dayanan tek yönlü bir sporcu değil. UFC verilerine göre Amerikan dövüşçü kafeste aktif olarak yumruk takası yapmasının yanı sıra her 15 dakikada ortalama 2,48 takedown (yere serme) gerçekleştiriyordu. Abu Dabi'ye UFC'deki yedi maçının beşini kazanarak gelmişti.

Bu müsabaka Aliyev için birkaç soruya yanıt vermeliydi:

güçlü ve tecrübeli rakibe karşı oyun planını koruyabilecek mi;

üç raunt boyunca tempoyu kontrol edebilecek mi;

güreş ve vuruş kombinasyonuna karşı bir çözüm bulabilecek mi;

UFC hafif sıkletinde daha üst bir seviyeye hazır mı?

Oy birliğiyle alınan galibiyet bu sorulara olumlu yanıt verdi. Bu nakavtlı bir şov değildi, ancak profesyonel ve neredeyse hatasız yapılan bir işti — bazen 'hype'tan ziyade 30:27 daha güçlü konuşur.

Şimdi sıra ranking (sıralama) kapısında mı?

Aliyev henüz UFC hafif sıklet sıralamasında yer almıyor. Ancak Davis gibi tecrübeli bir rakibi her üç rauntta da geride bırakmak, ona bir sonraki maçta daha adı duyulmuş bir sporcuyla karşılaşma fırsatı verebilir.

Bundan sonraki adımı aşağıdaki yönlerden biri olabilir:

sıralama sınırında yer alan bir rakiple karşılaşma; yükselen ya da yenilgisiz başka bir sporcuya karşı mücadele; tecrübeli bir top-15 temsilcisiyle büyük bir sınav.

Elbette sıralamadaki yer otomatik olarak verilmez. Ancak UFC'de 12–0'lık rekor ve tecrübeli bir rakibe karşı 30:27'lik skorla kazanılan galibiyet, yönetimlerin göz ardı edemeyeceği bir kartvizittir.

Abu Dabi'de yeni bir iddiacı kendini gösterdi

Nurullo Aliyev, Mike Davis'i erken bitiremedi ancak her üç hakemi de aynı kararda birleştirdi. Artık sadece yenilgisiz bir yetenek değil, tecrübeli bir rakibe karşı da taktiğini uygulayabilen ciddi bir UFC dövüşçüsü olarak görülüyor.

En büyük sınavlar henüz önümüzde. Ancak Aliyev Abu Dabi'de önemli bir mesaj verdi: Onun 12–0 istatistiği sadece bir rakamdan ibaret değil.

Sizce Nurullo Aliyev'e bir sonraki maçta UFC sıralamasından bir rakip verilmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın ve makaleyi Telegram'daki MMA hayranlarıyla paylaşın.