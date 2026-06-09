Mbappe golsuz seri hakkında şaka yaptı: Olise ise hat-trick yaptı

·6·Spor
Mbappe golsuz seri hakkında şaka yaptı: Olise ise hat-trick yaptı

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe üst üste üç maçtır gol atamasa da, Didier Deschamps Dünya Kupası öncesi endişeli değil. Real Madrid forveti, net vuruşlarını turnuvaya sakladığını söyleyerek şaka yaptı. Kuzey İrlanda'ya karşı 3-1'lik galibiyette Michael Olise hat-trick yaparak maçın kahramanı oldu. Goal.com haberi veriyor.

Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'na gitmeden önceki son hazırlık maçında galip geldi, ancak asıl dikkatler takımın iki hücum yıldızının farklı performanslarına çevrildi. Mbappe birkaç pozisyon yaratsa da gol bulamadı. Milli formayla 98 maçta 56 golü bulunan kaptan için bu kuraklık alışılmadık olsa da, ne futbolcu ne de teknik direktör durumdan endişe duymuyor.

Lille'deki maçta Bayern Münih kanat oyuncusu Michael Olise tüm manşetleri topladı. Kulüp düzeyindeki harika formasını milli takımda da sürdürerek parlak bir hat-trick sergiledi. Olise, üçüncü golünü uzaktan şık bir vuruşla tamamlayarak, takımın en önemli figürlerinden biri haline geldiğini kanıtladı.

Didier Deschamps, maç sonrası Mbappe'nin güveninin azaldığına dair spekülasyonları gülümseyerek reddetti. "Endişeli değilim. Evet, pozisyonları vardı ama isabet eksikti. Bana tüm gollerini ABD'deki turnuva için sakladığını söyledi, bu benim için yeterli," dedi teknik direktör TF1 kanalına verdiği röportajda.

Deschamps, Olise'nin performansına yüksek not vererek, şu anda takımın ana hücum gücü olabileceğine işaret etti. "Tıpkı Bayern'deki gibi parlıyor. Onun için her şey kolay gidiyor. Çok verimli bir oyun sergiliyor ve bu bizim için harika bir haber," diye ekledi uzman.

FransaKylian MbappeMichael OliseReal MadridBayern Münih
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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