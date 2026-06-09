Manchester United, Tottenham kaptanı Cristian Romero için teklif hazırlıyor

·1·Spor
Manchester United, Tottenham kaptanı Cristian Romero için teklif hazırlıyor

Manchester United, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Tottenham kaptanı Cristian Romero için büyük bir transfer gerçekleştirmeyi planlıyor. Arjantin milli takımı oyuncusu Old Trafford kulübünün ana hedefi haline geldi, ancak Spurs'ün yaz transfer penceresinde en önemli oyuncularından birini elden çıkarmamak için çaba göstermesi bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Arjantinli gazeteci Gaston Edul'un bildirdiğine göre, Manchester United Romero'yu savunmadaki öncelikli hedef olarak belirledi. "Kırmızı Şeytanlar", savunma hattında istikrarı sağlamayı istiyor ve dünya şampiyonunu kadroları için ideal aday olarak görüyor. Romero, Atalanta'dan geldiğinden beri İngiltere Premier Ligi'nin en güvenilir stoperlerinden biri olduğunu kanıtladı.

GiveMeSport'un belirttiğine göre, Tottenham takımın merkez figürü haline gelen Romero'yu kaybetmek istemiyor. Liderlik yetenekleri ve agresif savunma tarzı, onu takımın en nüfuzlu oyuncularından biri yaptı. Bu nedenle, Londra kulübü futbolcuyu satmak için rakibinden çok yüksek bir ücret talep edeceğinden, müzakerelerin zor geçmesi muhtemel.

Manchester United'ın ilgisini çeken faktörlerden biri, Romero'yu hemşehrisi Lisandro Martinez ile birlikte oynatma isteğidir. Bu iki savunma oyuncusu Arjantin milli takımında başarılı bir işbirliği yürütüyor ve birbirlerini iyi anlıyor. Son 18 ay içinde Manchester United'ın savunmasındaki sakatlıklar, takımın istikrarına ciddi şekilde zarar verdi.

Ancak, Romero mücadelesinde sadece Manchester United değil, İspanya'nın Barcelona kulübü de durumu yakından izliyor. Şimdi tüm dikkatler, transfer penceresi sırasında Manchester United'ın resmi teklif gönderip göndermeyeceğine odaklanacak. Tottenham kaptanını satmaya ikna etmenin, bu transfer anlaşmasındaki en büyük engel olması bekleniyor.

Manchester UnitedTottenhamCristian RomeroTransferlerİngiltere Premier Ligi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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