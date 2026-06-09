Abbosbek Fayzullayev Liverpool kulübünün scoutlarının dikkatini çekti...

·5·Spor
Abbosbek Fayzullayev Liverpool kulübünün scoutlarının dikkatini çekti...

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği Dünya Kupası, sadece milli takımların ana kupa için verdiği şiddetli mücadele değil, aynı zamanda gezegenimizin en yetenekli, genç ve parlak futbol yıldızlarını keşfeden benzersiz bir sahnedir. Futbol tarihinden iyi bilindiği üzere, birçok genç oyuncu bu tür prestijli ve büyük turnuvalardaki etkileyici performanslarıyla dünya devlerinin radarına girmiş ve üst düzey kulüplere transfer olmuştur. Bugün, Özbekistan milli takımının yetenekli ve sevilen futbolcularının bu gurur verici gelenekler arasında yer alması kalplerimizi sonsuz bir gururla dolduruyor.

Elimizdeki en son özel ve güvenilir bilgilere göre, İngiltere Premier Lig'inin en ünlü ve güçlü kulüplerinden biri olan Liverpool'un uluslararası scout ağı, şu anda İstanbul'un Başakşehir kulübünde forma giyen hemşehrimiz Abbosbek Fayzullayev'i ciddi şekilde izleme altına aldı. Merseyside temsilcileri, hemşehrimizin sahadaki eşsiz yeteneğini, çevik hareketlerini ve yüksek oyun zekasını dikkatle analiz ediyor.

Abbosbek Fayzullayev'in son dönemde hem iç ligde hem de uluslararası arenada sergilediği son derece parlak, dinamik ve anlamlı performansı, İngiliz kulübünün seçicilerinin dikkatini tamamen üzerine çekti. Uzmanlara göre, oyun tarzı İngiliz futbolunun modern gerekliliklerine tam olarak uyum sağlıyor. Eğer hemşehrimiz önümüzdeki maçlarda da bu yüksek tempo ve ustalığı sergilemeye devam ederse, kariyerinde büyük bir dönüşüm yaşanması ve İngiltere'ye yol alması şaşırtıcı olmaz.

Abbosbek Fayzullayev'in Avrupa devlerine doğru attığı cesur adımları, Liverpool ile olası sözleşme detaylarını ve milli takım oyuncularımız hakkındaki en hızlı özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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