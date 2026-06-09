Cafer İrismetov, Cannavaro'nun takımındaki ana sorunu açıkladı

Özbekistan milli takımının eski forveti Cafer İrismetov Metaratings.ru yayınına verdiği röportajda milli takım teknik direktörü Fabio Cannavaro'nun performansı, takımdaki mevcut süreçler ve yaklaşan Dünya Kupası öncesi temsilcilerimizin şansları hakkında görüş bildirdi.

İrismetov'a göre, hem Özbekistan milli takımı hem de teknik heyet henüz zirve performansına ulaşamadı. Ona göre mevcut sonuçlar iyi olabilir ancak bununla yetinilmemeli. Büyük turnuva öncesi gelişim, eksikliklerin giderilmesi ve takım oyununun güçlendirilmesi en önemli görev olarak duruyor.

"Her zaman gelişmek gerekir, duraklamamak lazım. Çoğu kişi Cannavaro'nun hemen yüksek seviyeye çıktığını ve bunun yeterli olduğunu düşünüyor. Ancak önümüzde hâlâ çok iş var," dedi İrismetov.

Eski forvet, Fabio Cannavaro ve ekibinin Özbek futboluna ciddi yaklaştığını da belirtti. Ona göre İtalyan uzmanın yardımcıları Süper Lig maçlarını sürekli izliyor, futbolcuların durumunu, hazırlığını ve potansiyelini analiz ediyor.

"Fabio da bu yönde çalışıyor; Özbekistan şampiyonasındaki neredeyse her maçta yardımcıları tribünde oturup oyuncuları izliyor. İşin yürütüldüğü açıkça görülüyor," diye vurguladı.

Bu husus çok önemli. Çünkü Dünya Kupası hazırlığı sadece kampa çağrılan oyuncularla sınırlı kalmamalı. Teknik heyet, milli şampiyonadaki her adayı izlemeli, kimin hangi formda olduğunu bilmeli ve gerekirse kadroya yeni seçenekler eklemeli. Cannavaro'nun ekibinin tam da bu süreci yürüttüğü görülüyor.

Ancak İrismetov, sahada "Cannavaro tarzının" henüz tam olarak oluştuğunu hissetmenin zor olduğunu da açıkça dile getirdi. Ona göre bazı sonuçlar daha çok oyuncuların bireysel yetenekleriyle alınıyor. Bu da takım mekanizmasının henüz tam çalışmadığı anlamına gelebilir.

"Ancak şu an sahada Cannavaro tarzını net hissetmek zor. Birçok sonucu futbolcuların bireysel yetenekleriyle alıyoruz," dedi eski futbolcu.

Bu eleştiride haklılık payı var. Dünya Kupası'nda sadece bireysel yetenekle uzun süre gitmek zordur. Elbette Abbasbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov, Oston O‘runov gibi futbolcuların kişisel becerileri çok önemli. Ancak büyük turnuvada takım oyunu, taktik disiplin ve hatlar arası etkileşim belirleyici olacaktır.

İrismetov, milli takımın en büyük sorunu olarak defanstaki eksiklikleri özellikle dile getirdi. Ona göre son maçlarda arka hattaki boşluklar, pozisyon hataları ve rakiplere verilen fırsatlar çok fazlaydı.

"Son maçlar şunu gösterdi ki, şu anki en büyük sorun defansta. Çok fazla boşluk ve hata oldu, Kanada bile birkaç kez gol şansı buldu," dedi İrismetov.

Bu görüş taraftarlar arasında da yoğun şekilde tartışılıyor. Dünya Kupası'nda Özbekistan; Portekiz, Kolombiya ve Kongo DC gibi güçlü, hızlı ve fiziksel olarak dayanıklı rakiplere karşı oynayacak. Bu tür takımlara karşı defanstaki küçük bir hata bile anında gole dönüşebilir.

Özellikle grup aşamasındaki ilk maç çok önemli olacak. Özbekistan turnuvaya Kolombiya karşısında başlayacak. Güney Amerika takımı hızı, teknik becerisi ve bireysel mücadelelerdeki etkinliğiyle öne çıkıyor. Dolayısıyla defans hattının şimdiden maksimum düzene sokulması şart.

Bununla birlikte İrismetov umudunu yitirmiyor. Ona göre Dünya Kupası'ndaki ilk maça kadar hâlâ zaman var ve Cannavaro'nun ekibi defanstaki eksiklikler üzerinde çalışarak takımı daha iyi hale getirebilir.

"Bence Dünya Kupası'ndaki ilk maça kadar bu eksiklikler üzerinde çalışılacak, defans düzene sokulacak ve takım daha iyi oynayacak. Bunu bekliyor, bunu umut ediyoruz," dedi.

Bu sözler milli takıma yönelik gerçekçi ama güvenilir bir yaklaşımı gösteriyor. İrismetov sadece övgü veya sadece eleştiriyle sınırlı kalmıyor. Takımda işlerin yürüdüğünü, Cannavaro'nun ekibinin çalıştığını kabul ederken, çözülmesi gereken ciddi sorunları da gizlemiyor.

Özbekistan milli takımı için bu dönem çok önemli. İlk kez Dünya Kupası'na katılmak devasa bir tarihi olay. Ancak mundiala çıkmakla iş bitmiyor. Asıl görev şimdi dünya sahnesinde saygı duyulan bir oyun sergilemek, rakiplere kolay puan vermemek ve taraftarların güvenini boşa çıkarmamak.

Cafer İrismetov'un görüşleri milli takım etrafındaki beklentileri ve gerçek durumu iyi ortaya koyuyor. Evet, Cannavaro çalışıyor. Evet, takımda güçlü oyuncular var. Ancak henüz tüm sorunlar çözülmüş değil. Özellikle defanstaki düzen, hatlar arası mesafeler ve pozisyon hataları üzerinde ciddi şekilde çalışılması gerekiyor.

Büyük futbolda en güçlü takımlar bile eksiksiz değildir. Fark şudur ki, onlar hataları hızlı görür, hızlı düzeltir ve önemli maç öncesi gerekli dersleri çıkarır. Özbekistan milli takımı da tam olarak bu aşamada.

Mundial'a kalan sürede Cannavaro'nun ekibi defansı güçlendirmeli, takım hareketlerini iyileştirmeli ve futbolcuları büyük sahne için psikolojik olarak hazırlamalı. Çünkü Dünya Kupası'nda her dakika, her pozisyon ve her hata çok değerli olacak.

İrismetov'un dediği gibi, gelişmek gerekir, duraklamamak lazım. Özbek futbolunun yeni tarihi başlamak üzere. Şimdi bu tarihin nasıl yazılacağı ise takımın hazırlığına, karakterine ve sahadaki disiplinine bağlı.