Dünyanın en uzun uçuşu: Airbus A350-1000ULR ilk kez Avustralya'ya ulaştı

·132·Teknoloji
Dünyanın en uzun uçuşu: Airbus A350-1000ULR ilk kez Avustralya'ya ulaştı

Havacılık dünyasında yeni bir dönem başlıyor: Airbus tarafından özel olarak geliştirilen A350-1000ULR (Ultra Long Range) uçağı ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayarak Avustralya'ya indi. Fransa'nın Toulouse şehrinden Melbourne'e kadar süren bu kesintisiz uçuş 19 saat 13 dakika sürdü. Bu olay, Qantas havayollarının "Project Sunrise" adlı dev projesinin önemli bir aşaması olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu tarihi sefer sadece uzmanların değil, tüm dünya havacılık meraklılarının da odak noktası oldu. Flightradar24 hizmeti verilerine göre, uçağın hareketini çevrimiçi olarak yaklaşık 3 milyon kişi takip etti. Şu anda bu hava aracı 75–80 saatlik genel test programından geçiyor ve güvertede sadece 9 mürettebat üyesi bulunuyor.

Teknolojik yenilikler ve "canlı" testler

Uçağın içinde yolcuların yerini alacak binden fazla özel sensör kuruldu ve bu sensörler gerçek zamanlı olarak sıcaklık, basınç, gürültü seviyesi ve titreşimi ölçtü. Mühendisler testi maksimum düzeyde gerçek koşullara yaklaştırmak için koltuklara ısı yayan sistemler yerleştirdi. Bu sistem, salonda yüzlerce insan olduğunda yayılan ısıyı simüle ederek klima ve iklimlendirme sisteminin verimliliğini kontrol etmeyi sağladı.

A350-1000ULR modelinin temel teknik avantajı, 20 bin litrelik ek yakıt deposudur. Bu yedek sayesinde uçak havada 22 saate kadar kesintisiz kalabiliyor. Böyle bir gösterge, daha önce düzenli yolcu havacılığı için imkansız olduğu düşünülen mesafeleri aşmayı mümkün kılıyor.

Gelecek planları ve konforlar

Qantas havayolları 2027 yılından itibaren Sidney şehrinden Londra ve New York'a doğrudan seferler başlatmayı planlıyor. Bu rotalar havacılık tarihindeki en uzun düzenli rotalar haline gelecek. Şirket toplamda 12 adet bu tür uçak sipariş etti. Her uçak 238 yolcu kapasiteli olup şu konforları içermektedir:

  • 6 adet birinci sınıf lüks oda;
  • 52 adet business class lüks koltuk;
  • 40 adet premium ekonomi sınıfı koltuk;
  • 140 adet ekonomi sınıfı yer.
Ayrıca uzun süren uçuş sırasında yolcuların hareket etmesi ve esneme hareketleri yapması için uçakta özel bir bölge oluşturulacak. Bu, yolcuların sağlığını ve konforunu sağlamada önemli bir öneme sahiptir.

Bir sonraki test aşaması 27 Temmuz olarak belirlenmiş olup, uçak Avustralya'dan Avrupa'ya geri uçacak. Yaklaşık 23 saat sürecek bu uçuş sırasında uzmanlar yakıt aktarım sisteminin ve iklim kontrolünün aşırı uzun mesafedeki dayanıklılığını bir kez daha sınayacaklar.

AirbusQantasHavacılıkTeknolojiProject Sunrise
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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