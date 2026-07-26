Neymar'dan dubl, ancak Santos kazanamadı (video)

Neymar, 2026 Dünya Kupası'ndan sonraki ilk kulüp maçında kalitesini bir kez daha gösterdi. Brezilyalı yıldız iki gol attı ancak harika çabaları, Santos'un ligin son sırasındaki rakibi karşısında sürpriz bir şekilde puan kaybetmesini önleyemedi.

Neymar ilk yarıda skoru açtı

Brezilya Ligi'nin 20. haftasından ertelenen karşılaşma 25 Temmuz'da Vila Belmiro Stadyumu'nda oynandı.

Santos maça ilk dakikalardan itibaren baskıyla başladı. 35. dakikada Neymar, ceza sahası içinde Alvaro Barreal ile verkaça girerek düzgün bir vuruşla skoru perdesini açtı.

Bu maç, Neymar'ın Dünya Kupası'ndan sonra Santos formasıyla çıktığı ilk karşılaşmaydı.

Chapecoense durumu 11 dakikada tersine çevirdi

Devre arasından sonra sahadaki görüntü keskin bir şekilde değişti. 50. dakikada Marcão, konuk ekibin hızlı hücumunu golle sonuçlandırarak dengeyi sağladı.

Aradan 11 dakika geçtikten sonra, Bolasie'nin kanattan yaptığı ortayı uzaklaştırmaya çalışan João Ananias topu kendi ağlarına gönderdi. Böylece ligin son basamağında yer alan Chapecoense öne geçti.

Neymar son dakikalarda mağlubiyetten kurtardı

Santos maçın sonlarında tüm hatlarıyla yüklendi. Caballero ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

Neymar, 88. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 2:2'ye getirdi. Karşılaşma boyunca kaleye 9 şut çeken ve bunlardan 5'inde isabet bulan yıldız oyuncu, Sofascore'dan 9.4 puan aldı.

Atılan dubl Neymar'ın istatistiklerini daha da geliştirdi

34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Brezilya Ligi'nde çıktığı 9 maçta 6 gol ve 2 asist kaydetti.

Attığı iki gol Santos'a en az bir puan getirdi ancak takımın ligin en zayıf rakiplerinden birine karşı galibiyet alamaması taraftarların tepkisine neden oldu. Teknik direktör Cuca da maç sonrasında bu tür karşılaşmalarda puan kaybetmemeleri gerektiğini kabul etti.

Santos tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı

Bu beraberliğin ardından Santos, 20 maçta topladığı 22 puanla ligde 14. sırada yer aldı. Chapecoense ise 10 puanla son 20. basamakta kaldı.

Durumu daha da zorlaştıran bir diğer detay ise Neymar'ın maçta bu sezonki üçüncü sarı kartını görmüş olması. Bu nedenle yıldız oyuncu, bir sonraki lig maçı olan Athletico Paranaense karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Maç sonucu

Brezilya Ligi, 20. hafta

Santos — Chapecoense — 2:2

Goller:

Neymar, 35 — 1:0;

Marcão, 50 — 1:1;

João Ananias, 61 — kendi kalesine, 1:2;

Neymar, 88 — penaltıdan, 2:2.

Neymar'ın dönüşü Santos'un hücum hattına hayat verdi ancak tek bir futbolcunun kalitesi takımdaki tüm sorunları gizlemeye yetmedi. Dubl var ama galibiyet yok — futbol bazen böyle soğuk bir duş aldırır.

Sizce Neymar, Santos'u alt sıralardan kurtarabilecek mi?