Gary Lineker: Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den zayıf olduğunu söylemek hakaret değil

İngiltere milli takımı ve Barcelona kulübünün eski forveti Gary Lineker, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki sonsuz rekabete tekrar değindi. Ünlü uzmana göre, Arjantinli yıldızı Portekizli'nin önüne koymak sadece bir futbol gerçeğidir ve bu herhangi bir kişisel hakaret olarak kabul edilmez. Lineker, bu kararlı duruşunun Al-Nassr forvetiyle olan ilişkilerini soğuttuğunu da itiraf etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Louis Theroux Podcast'e verdiği röportajda Lineker, Lionel Messi'yi Diego Maradona'dan bile üstün tuttuğunu açıkladı. Sözlerine göre, Messi kariyeri boyunca öyle hareketler yapıyor ki, sıradan bir futbolcu tüm kariyeri boyunca böyle bir yeteneği bir kez bile sergileyemeyebilir. Lineker, Messi'nin saha görüşünü ve pas yeteneğini insan imkanlarının ötesinde olarak görüyor.

Bununla birlikte, Lineker Cristiano Ronaldo'nun çalışkanlığına ve elde ettiği başarılara büyük saygı duyduğunu vurguladı. "Ronaldo'dan nefret etmiyorum, o inanılmaz bir futbolcu. Ancak futbolu anlayan herkes kimin daha iyi olduğunu görür. Ronaldo'nun Messi ile yan yana anılması bile onun için büyük bir iltifattır, çünkü onda Messi'nin doğuştan gelen yeteneği yok. Bunu söylemek Ronaldo için bir hakaret değildir", dedi eski futbolcu.

Lineker'in bu görüşleri Cristiano Ronaldo tarafından beğenilmemiş gibi görünüyor. Uzmanın sözlerine göre, Portekizli yıldız ondan küsmüş ve şu anda onunla konuşmuyor. Daha önce ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Lineker, Messi hakkındaki yanıtından sonra Ronaldo'nun onunla iletişimi kestiğini açıkladı.

Şu anda her iki efsanevi forvet de 2026 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Sekiz kez "Altın Top" sahibi Lionel Messi Arjantin ile tekrar bir mucize yaratmak isterken, Cristiano Ronaldo zengin koleksiyonundaki tek eksik kupa olan Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.