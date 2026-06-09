FIFA Sıralaması: Özbekistan kaç puan kaybetti?

Özbekistan milli takımı, Hollanda'ya karşı oynanan hazırlık maçındaki mağlubiyetin ardından FIFA sıralamasında 2,47 puan kaybetti. Bu durum, FIFA'nın milli takımlar sıralaması verilerinde belirtildi.

8 Haziran'da gerçekleşen söz konusu mücadelede 'beyaz kurtlar', Hollanda milli takımına karşı oynanan hazırlık maçında yenildi. Sonuç olarak Özbekistan milli takımı FIFA sıralamasında 2,47 puan kaybetmesine rağmen 50. sıradaki yerini korumayı başardı.

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın 2 Haziran'ında Fabio Cannavaro'nun öğrencileri Kanada milli takımına karşı oynadıkları maçta da mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın ardından milli takım, FIFA çevrimiçi sıralama sisteminde 4 puan daha kaybetti.

Böylece Özbekistan milli takımı, iki hazırlık maçı sonucunda toplam 6,47 puan kaybederek 1458,73 puana ulaştı ve Dünya Kupası hazırlıklarına devam ediyor.

Mevcut FIFA sıralamasında son dünya şampiyonu Arjantin milli takımı liderliği sürdürüyor. Onu Avrupa şampiyonu İspanya takip ederken, Didier Deschamps yönetimindeki Fransa milli takımı ilk üçü tamamlıyor.

FIFA milli takımlarının güncellenmiş sıralamasının bu yılın 11 Haziran'ında resmi olarak açıklanması bekleniyor.