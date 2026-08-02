Barcelona, Ferran Torres'in Transferine Hazır

İspanya'nın Barcelona kulübünün hücum oyuncusu Ferran Torres'in geleceği, yaz transfer döneminin en sıcak konularından biri haline geliyor. Marca'nın aktardığı bilgilere göre Katalan ekibi, futbolcunun kendi isteğini açıkça dile getirmesi durumunda transferi için müzakerelere hazır olduğunu bildirdi. Ancak kulüp yönetimi, İspanyol forvetin ucuz bir fiyata satılmayacağını kesin bir dille vurguluyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Barcelona, futbolcunun kararını beklemektedir. Zorlu geçen sezonun ardından kısa süreli bir tatile çıkan Torres, henüz kulüp yönetimine gelecek sezonki planları hakkında net bir fikir bildirmedi. Kulüp yönetimi onunla sözleşme yenilemeyi teklif etmeye hazır, ancak futbolcu ayrılmakta ısrar ederse ve tatmin edici bir finansal teklif gelirse önünü tıkamamaya karar verdi.

Parislilerin Ciddi İlgisi

Fransa'nın PSG kulübü, Ferran Torres'i kadrosuna katmak isteyen adaylar arasında açık ara önde yer alıyor. Parisliler henüz resmi bir teklifte bulunmamış olsa da transfer için ciddi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Barcelona yönetimi ise PSG'nin finansal açıdan çok daha yüksek bir maaş teklif edebilecek güçte olduğunun bilincindedir.

Buna rağmen Katalan kulübü, futbolcuyu takımda tutmak için aşırı bir finansal mücadeleye girme niyetinde değil. Eğer Fransız kulübü, oyuncunun piyasa değerine uygun ciddi bir teklif sunarsa taraflar anlaşmaya varabilir. Torres'in mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam etmekte olup, bonservis bedeli kulüp için büyük önem taşımaktadır.

Hansi Flick'in Planlarındaki Yeri

Teknik direktör Hansi Flick, kendi spor projesinde Ferran Torres'e büyük umutlar bağlamakta ve onu takımın kilit oyuncularından biri olarak görmektedir. Özellikle Barcelona'nın yaz aylarında Julián Álvarez'i kadrosuna katamaması nedeniyle Torres, merkez forvet pozisyonunda daha da kritik bir önem kazanmaktadır.

Hücum oyuncusu geçen sezon boyunca 49 maça çıkıp 21 gol atarken, 3 de asist yaptı. Ayrıca İspanya millî takımı formasıyla da önemli sonuçlara imza atarak üst düzey performans sergilediğini kanıtladı. Futbolcunun kendisi ise tüm zorluklara rağmen çalışmaya devam edeceğini ve her zaman özgüvenle ileriye bakacağını vurguladı.