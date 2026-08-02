PSG, Zion Suzuki için Parma'ya 33 milyon euro teklif etti

·42·Spor
PSG, Zion Suzuki için Parma'ya 33 milyon euro teklif etti

Avrupa futbolunda kaleci transferi piyasası hareketli bir döneme girdi ve Paris kulübi bu konuda ilk büyük adımı attı. Paris Saint-Germain, geleceğe sağlam bir temeller oluşturmak ve şimdiden üst düzey sonuçlar alabilecek oyuncuları kadroya katmak amacıyla transfer pazarındaki faaliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Bu stratejinin mantıklı bir devamı olarak Parisliler, Parma kalecisi Zion Suzuki'yi kadroya katma yarışında asıl rakibi Juventus'u geride bıraktı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Football-Italia ve tanınmışinsider Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fransa devi 2002 doğumlu yetenekli kaleci için Parma kulübüne resmi olarak 33 milyon euro teklif gönderdi. Teknik direktör Luis Enrique'nin Matvey Safonov'a layık bir rekabet yaratabilecek güvenilir bir kaleci arayışında olması nedeniyle bu transfer özel bir önem taşımıyor. Aynı zamanda, teknik heyetin tam olarak güvenmediği bir diğer kalecinin transfer listesine konması bekleniyor.

Juventus için yeni seçenekler

Paris Saint-Germain Japon kalecinin transferini bitirmeye yakınken, Torino kulübü dikkatini diğer adaylara yöneltmek zorunda kalıyor. Daha önce ana hedef olan Emiliano Martínez ve Roma ile sözleşmesi bulunan Mile Svilar seçenekleri şimdilik karmaşıklığını koruyor. Bu nedenle, Luciano Spalletti'nin taleplerini karşılayabilecek en gerçekçi aday olarak Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario kalıyor.

Kaynaklara göre, Guglielmo Vicario satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Torino kulübüne geçebilir. Ancak bu Juventus'un değerlendirdiği tek yol değil. Yönetim, transfer döneminin kalan kısmında kadroyu güçlendirmek için diğer alternatifleri de dikkatle incelemeyi planlıyor.

PSGJuventusZion SuzukiTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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