Ajax, Barcelona kalecisini ve genç yeteneğini kadrosuna katıyor

·84·Spor
Ajax, Barcelona kalecisini ve genç yeteneğini kadrosuna katıyor

Hollanda kulübü Ajax, transfer döneminin son günlerinde Katalan ekibi Barcelona ile aktif görüşmeler yürütüyor. Marca'nın aktardığı bilgilere göre, Amsterdam kulübü deneyimli kaleci Marc-André ter Stegen'in transferini sonuçlandırmanın yanı sıra La Masia yeteneği Jofre Torrents ile de ilgileniyor ve onu kadrosuna katmak için çalışıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Şu anda Ajax yönetimi Barcelona ile iki ayrı operasyonu koordine ediyor. Alman kaleciyi Amsterdam'a taşıma anlaşması son aşamaya gelirken, Eredivisie devleri genç sol bek Torrents'i de kiralık olarak kadroya katmak için resmi görüşmelere başladı.

Ter Stegen transferindeki engeller aşıldı

Marc-André ter Stegen'in transferi, İspanya ve Hollanda arasındaki karmaşık vergi ve yasal düzenlemeler nedeniyle birkaç haftadır uzuyordu. Ancak vergi sorunlarındaki gecikmeler çözüldükten sonra, Borussia Mönchengladbach'ın eski futbolcusunun Barcelona kampından ayrılmasına izin verildi.

Katalon kulübünde Hansi Flick'in gelecek planlarında yer almayan ve Joan García'nın birinci kaleci olmasının yanı sıra Wojciech Szczęsny'nin deneyimli bir yedek olarak bulunduğu bir dönemde Ter Stegen, maç süresi bulabilmek için başka bir takıma gitmeye karar verdi. Buna rağmen Barcelona, kalecinin maliyetinin önemli bir kısmını karşılamaya devam ediyor.

La Masia yeteneği Amsterdam yolunda

Torrents'e olan ilgi, Ter Stegen hakkındaki uzun süren görüşmeler sırasında ortaya çıktı. Ajax teknik direktörü bu çok yönlü defans oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor. Hollanda kulübü, futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı, özellikle de geçici anlaşmanın sonunda haklarının yüzde 50'sini elde etme seçeneğini değerlendiriyor.

Jofre Torrents, 2017'den beri Barcelona altyapısında forma giyiyor ve La Masia akademisinin en umut vadeden mezunlarından biri olarak kabul ediliyor. A takımdaki ilk maçına çıktıktan sonra bunun hayatındaki en büyük hayal olduğunu vurgulamıştı.

Selva del Camp doğumlu defans oyuncusu, La Liga ve Kral Kupası'nda toplam dört maçta sahaya çıktı. Buna rağmen kulüp yönetimi, futbolcunun daha fazla gelişmesi ve tecrübe kazanması için kiralık gitmesinin en uygun çözüm olduğuna inanıyor.

İngiltere'deki sezon öncesi kamp için seçilen 17 genç futbolcudan biri olan Torrents, teknik heyette olumlu bir izlenim bırakmayı başardı. Ajax'a transferi, genç oyuncunun kariyerinde yeni bir aşama başlatabilir.

AjaxBarcelonaMarc-André ter StegenJofre TorrentsTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid yarası kapandı: Xabi Alonso Chelsea'de yeni bir sayfa açtıReal Madrid yarası kapandı: Xabi Alonso Chelsea'de yeni bir sayfa açtıBugün, 07:21Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)Bugün, 07:10Stirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta DurdurulduStirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta DurdurulduBugün, 06:5212 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)Bugün, 06:47Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)Bugün, 06:22William Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandıWilliam Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandıBugün, 06:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor