Ajax, Barcelona kalecisini ve genç yeteneğini kadrosuna katıyor

Hollanda kulübü Ajax, transfer döneminin son günlerinde Katalan ekibi Barcelona ile aktif görüşmeler yürütüyor. Marca'nın aktardığı bilgilere göre, Amsterdam kulübü deneyimli kaleci Marc-André ter Stegen'in transferini sonuçlandırmanın yanı sıra La Masia yeteneği Jofre Torrents ile de ilgileniyor ve onu kadrosuna katmak için çalışıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Şu anda Ajax yönetimi Barcelona ile iki ayrı operasyonu koordine ediyor. Alman kaleciyi Amsterdam'a taşıma anlaşması son aşamaya gelirken, Eredivisie devleri genç sol bek Torrents'i de kiralık olarak kadroya katmak için resmi görüşmelere başladı.

Ter Stegen transferindeki engeller aşıldı

Marc-André ter Stegen'in transferi, İspanya ve Hollanda arasındaki karmaşık vergi ve yasal düzenlemeler nedeniyle birkaç haftadır uzuyordu. Ancak vergi sorunlarındaki gecikmeler çözüldükten sonra, Borussia Mönchengladbach'ın eski futbolcusunun Barcelona kampından ayrılmasına izin verildi.

Katalon kulübünde Hansi Flick'in gelecek planlarında yer almayan ve Joan García'nın birinci kaleci olmasının yanı sıra Wojciech Szczęsny'nin deneyimli bir yedek olarak bulunduğu bir dönemde Ter Stegen, maç süresi bulabilmek için başka bir takıma gitmeye karar verdi. Buna rağmen Barcelona, kalecinin maliyetinin önemli bir kısmını karşılamaya devam ediyor.

La Masia yeteneği Amsterdam yolunda

Torrents'e olan ilgi, Ter Stegen hakkındaki uzun süren görüşmeler sırasında ortaya çıktı. Ajax teknik direktörü bu çok yönlü defans oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor. Hollanda kulübü, futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı, özellikle de geçici anlaşmanın sonunda haklarının yüzde 50'sini elde etme seçeneğini değerlendiriyor.

Jofre Torrents, 2017'den beri Barcelona altyapısında forma giyiyor ve La Masia akademisinin en umut vadeden mezunlarından biri olarak kabul ediliyor. A takımdaki ilk maçına çıktıktan sonra bunun hayatındaki en büyük hayal olduğunu vurgulamıştı.

Selva del Camp doğumlu defans oyuncusu, La Liga ve Kral Kupası'nda toplam dört maçta sahaya çıktı. Buna rağmen kulüp yönetimi, futbolcunun daha fazla gelişmesi ve tecrübe kazanması için kiralık gitmesinin en uygun çözüm olduğuna inanıyor.

İngiltere'deki sezon öncesi kamp için seçilen 17 genç futbolcudan biri olan Torrents, teknik heyette olumlu bir izlenim bırakmayı başardı. Ajax'a transferi, genç oyuncunun kariyerinde yeni bir aşama başlatabilir.