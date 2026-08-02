Koreyalı Bilim İnsanları Lityum-İyon Bataryaların Ömrünü İki Kat Uzatan Malzeme Geliştirdi

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Koreyalı Bilim İnsanları Lityum-İyon Bataryaların Ömrünü İki Kat Uzatan Malzeme Geliştirdi

Güney Kore'deki Sungkyunkwan Üniversitesi ve Seoul National University araştırmacıları, lityum-iyon bataryaların kapasitesini ve hizmet ömrünü keskin bir şekilde artırabilecek yeni bir polimer bağlayıcı malzeme tanıttı. ixbt.com aktardığına göre, Dual-Acting Hybrid Polymer (DHP) adı verilen bu yenilikçi buluş, elektrotların dayanıklılığını artırarak modern elektrikli araçların tek şarjla kat edeceği mesafeyi önemli ölçüde genişletme imkanı sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde enerji rezervini artırmak için kalın elektrotlar kullanmak gerekiyor ancak bunların üretim sürecinde ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Geleneksel bağlayıcı malzeme kurutma sürecinde yüzeye doğru kayıyor, bunun sonucunda elektrotun mekanik mukavemeti düşüyor, elektrik iletkenliği kötüleşiyor ve bataryanın eskime süreci hızlanıyor.

Polimerlerin Özgün Birleşimi

Söz konusu dezavantajı ortadan kaldırmak amacıyla Koreli bilim insanları farklı özelliklere sahip iki polimeri — spandeks ve poliakrilik asidi — birbiriyle birleştirdi. Spandeks malzemeye gerekli esnekliği kazandırarak çatlakların oluşmasını önlüyor. Poliakrilik asit ise elektrot parçacıkları arasında sağlam kimyasal bağlar kurarak genel güvenilirliği daha da güçlendiriyor.

DHP malzemesinin bir diğer önemli avantajı ise ilk şarj döngülerinde batarya içinde koruyucu lityum arayüzünü bağımsız olarak oluşturmasıdır. Bu durum sırayla lityum iyonlarının batarya içinde hareket etmesini kolaylaştırır, iç direnci azaltır ve bataryanın genel verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Test Sonuçları ve Üretim Beklentileri

Laboratuvar testleri, yeni bağlayıcı malzemenin yaygın olarak kullanılan poliviniliden florür (PVDF) ile karşılaştırıldığında neredeyse iki kat daha yüksek yapışma mukavemeti sağladığını gösterdi. Geleneksel bağlayıcıya sahip ticari batarya hücreleri 95 şarj döngüsünden sonra özelliklerini büyük ölçüde kaybetmişken, DHP kullanılan hücreler 200'den fazla döngüden sonra bile başlangıç kapasitesinin yüzde 86,8'ini korudu.

Uzmanların vurguladığına göre, söz konusu teknolojinin en büyük avantajlarından biri mevcut üretim hatlarıyla tam uyumlu olmasıdır. Üreticiler yeni malzemeyi seri üretime geçirmek için ek ekipman satın almaya veya teknolojik süreci kökten değiştirmeye ihtiyaç duymuyor.

Bu yeni buluşun gelecekte elektrot kalitesini yeni bir aşamaya taşıyarak, daha uzun mesafe kateden ve güvenilir lityum-iyon bataryalar yaratma yolunda önemli bir adım olması bekleniyor.

BataryaTeknolojiElektrikli AraçBilimHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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