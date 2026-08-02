Casio G-Shock G-Steel: Hafifletilmiş gövde ve uzun pil ömrü

Ünlü Japon marka Casio, efsanevi saat serisini yeni modellerle zenginleştirdi. ixbt.com'un haberine göre şirket, daha önce piyasaya sürülen ağır ve tamamen metal kasalı versiyonlara iyi bir alternatif olan Casio G-Shock G-Steel GST-B1000-1A ve GST-B1000-2A cihazlarını resmi olarak tanıttı. Bu saatlerin ilk olarak iç pazarda, yani Japonya'da satışa çıkması, ancak daha sonra küresel pazarlara da ulaştırılması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modeller, serinin önceki temsilcilerine göre belirgin şekilde daha hafif ve kullanıcılar için daha uygun fiyatlı olarak tasarlandı. Üretici, pahalı çelik bilezik yerine yüksek kaliteli biopolimer reçineden yapılmış özel bir kayış kullandı. Sonuç olarak, saatin toplam ağırlığı neredeyse yarı yarıya — 118 gramdan 58 grama düştü. Buna rağmen kasanın boyutları 46,9 × 44,2 × 11,6 mm olarak aynı kaldı.

Yapı ve koruma özellikleri

G-Shock serisine özgü dayanıklılık bu sefer de ana odak noktası oldu. Cihaz, karbon fiber ile güçlendirilmiş polimer gövde, sağlam metal süsleme ve Japon markasına özgü Carbon Core Guard koruma sistemini bir araya getiriyor. Kadran tasarımı ise markanın hayranlarının yakından tanıdığı efsanevi G-Shock DW-5000C modelinin stilinden ilham alınarak oluşturuldu. Özellikle GST-B1000-2A versiyonu, koyu mavi renkli metal kadranla donatılmış olup cihaza daha ciddi bir görünüm kazandırıyor.

Teknik yetenekler açısından yeni gadget, daha büyük kardeşlerinden geri kalmıyor. Saatler, güneş enerjisiyle çalışan Tough Solar sistemi ve modern Bluetooth modülü ile donatıldı. Kullanıcılar, akıllı telefonlarına özel Casio Watches uygulamasını yükleyerek saati otomatik olarak senkronize edebilir, çeşitli ayarları değiştirebilir ve hatta kaybolan telefonu bulma fonksiyonunu kullanabilir.

Dayanıklılık ve özerklik

Günlük kullanımda su altı dalış tutkunları için 20 ATM seviyesindeki su koruması büyük önem taşıyor. Bu, akvaryum ekipmanıyla derin su dalışlarında bile saatin endişe etmeden kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca fonksiyon setine kronometre, geri sayım sayacı, günlük alarm, otomatik takvim, Neobrite ışık toplayıcı kaplama ve Super Illuminator adlı parlak LED aydınlatma sistemi dahil edilmiştir.

Cihazın bataryasını sık sık şarj etme endişesini ortadan kaldırdığını özellikle belirtmek gerekir. Şirket verilerine göre bu saatler, normal kullanım modunda beş aya kadar, güç tasarrufu modunda ise 18 aya kadar tek bir şarjla kesintisiz çalışabiliyor. Japonya'da bu yeni cihazların fiyatı 60.500 yen (yaklaşık 385 USD) olarak belirlenmiş ve alıcılara sunulmuştur.