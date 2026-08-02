Küresel IT Sektöründe İşten Çıkarmalar Hız Kazanıyor

·54·Teknoloji
Küresel IT Sektöründe İşten Çıkarmalar Hız Kazanıyor

Yılın başından bu yana küresel teknoloji sektörü 124 binden fazla çalışanını kaybetti. Layoffs.fyi verilerine göre, bu rakam şimdiden geçen yılın toplam sonucunu aştı; zira 2025 yılında IT şirketleri yaklaşık 122 bin çalışanı işten çıkarmıştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, bu durumun küresel teknoloji pazarında ciddi yapısal değişimler yaşandığının bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Özellikle en büyük işten çıkarmalar Oracle, Amazon ve Dell şirketlerinin payına düşerken, bunlardan her biri binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Büyük Teknolojik Değişimler ve Yapay Zeka Faktörü

Yeni işten çıkarma dalgası, yapay zeka alanına yapılan benzeri görülmemiş yatırım akışına denk geldi. Büyük teknoloji devleri veri merkezleri inşa etmeye, güçlü AI ekipmanları satın almaya ve kendi ürünlerine yapay zekayı entegre etmeye devasa bütçeler ayırıyor.

Özellikle Oracle, önümüzdeki mali yılda yapay zekayı geliştirmek için 90 milyar dolar civarında kaynak ayırmayı planlıyor. Amazon da kendi adına ilgili altyapıyı geliştirmek için onlarca ve yüzlerce milyar dolarlık yatırımlar yapmaya devam ediyor.

İşten Çıkarma Sebepleri ve İş Piyasasının Geleceği

Ancak şirketlerin kendileri işten çıkarmaları yalnızca yapay zekanın gelişimiyle bağdaştırmıyor. Temel nedenler arasında COVID-19 pandemisi döneminde aşırı personel alımı yapılmış olması ve kurumsal yapının sürekli optimize edilme zorunluluğu da gösteriliyor.

PricewaterhouseCoopers araştırmasına göre yapay zeka, uzun vadede çalışanların yerini almasının yanı sıra yeni iş imkanları da yaratabilir. Yapay zekayı aktif olarak entegre eden şirketler, süreci yavaş yürütenlere kıyasla daha hızlı personel alımına devam ediyor.

Bunun en açık örneği olarak yapay zeka endüstrisinin küresel merkezi olan San Francisco şehri gösterilebilir. Teknoloji sektöründeki büyük işten çıkarmalara rağmen, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin personel alımına devam etmesi sayesinde şehirdeki işsizlik oranı yüzde 3,7'ye düştü.

Yapay ZekaIT Sektörüİş İmkânlarıTeknolojilerEkonomi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiBugün, 06:51Kuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıKuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıBugün, 05:56OnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorOnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorBugün, 03:26Çin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduÇin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduBugün, 02:54Küresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıKüresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıBugün, 02:50SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiSpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiBugün, 02:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı