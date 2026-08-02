Küresel IT Sektöründe İşten Çıkarmalar Hız Kazanıyor

Yılın başından bu yana küresel teknoloji sektörü 124 binden fazla çalışanını kaybetti. Layoffs.fyi verilerine göre, bu rakam şimdiden geçen yılın toplam sonucunu aştı; zira 2025 yılında IT şirketleri yaklaşık 122 bin çalışanı işten çıkarmıştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, bu durumun küresel teknoloji pazarında ciddi yapısal değişimler yaşandığının bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Özellikle en büyük işten çıkarmalar Oracle, Amazon ve Dell şirketlerinin payına düşerken, bunlardan her biri binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Büyük Teknolojik Değişimler ve Yapay Zeka Faktörü

Yeni işten çıkarma dalgası, yapay zeka alanına yapılan benzeri görülmemiş yatırım akışına denk geldi. Büyük teknoloji devleri veri merkezleri inşa etmeye, güçlü AI ekipmanları satın almaya ve kendi ürünlerine yapay zekayı entegre etmeye devasa bütçeler ayırıyor.

Özellikle Oracle, önümüzdeki mali yılda yapay zekayı geliştirmek için 90 milyar dolar civarında kaynak ayırmayı planlıyor. Amazon da kendi adına ilgili altyapıyı geliştirmek için onlarca ve yüzlerce milyar dolarlık yatırımlar yapmaya devam ediyor.

İşten Çıkarma Sebepleri ve İş Piyasasının Geleceği

Ancak şirketlerin kendileri işten çıkarmaları yalnızca yapay zekanın gelişimiyle bağdaştırmıyor. Temel nedenler arasında COVID-19 pandemisi döneminde aşırı personel alımı yapılmış olması ve kurumsal yapının sürekli optimize edilme zorunluluğu da gösteriliyor.

PricewaterhouseCoopers araştırmasına göre yapay zeka, uzun vadede çalışanların yerini almasının yanı sıra yeni iş imkanları da yaratabilir. Yapay zekayı aktif olarak entegre eden şirketler, süreci yavaş yürütenlere kıyasla daha hızlı personel alımına devam ediyor.

Bunun en açık örneği olarak yapay zeka endüstrisinin küresel merkezi olan San Francisco şehri gösterilebilir. Teknoloji sektöründeki büyük işten çıkarmalara rağmen, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin personel alımına devam etmesi sayesinde şehirdeki işsizlik oranı yüzde 3,7'ye düştü.