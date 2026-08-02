Yapay Zeka Çağında App Store Uygulamaları Neden Yeniden Popülerleşiyor

·69·Teknoloji
Yapay Zeka Çağında App Store Uygulamaları Neden Yeniden Popülerleşiyor

Yapay zeka ajanlarının çevrim içi hizmetlerin kullanımını kolaylaştırması sayesinde gelecekte uygulamalara gerek kalmayacağına dair tartışmalara rağmen, mobil uygulama pazarı önemini kaybetmedi. Aksine, son zamanlarda App Store ve Google Play platformlarında ilginç, yaratıcı ve yenilikçi bağımsız projelerin sayısında keskin bir artış gözlemleniyor. ixbt.com verilerine göre, yazılım geliştirme süreçlerinin kolaylaşması, birçok yeni uygulamanın pazara girmesine zemin hazırladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi programlama sürecini hızlandırarak, deneyimsiz kullanıcıların bile uygulama ekosisteminde kendine yer bulmasını sağlıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde yeni uygulama çıkışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığı kaydedildi. Özellikle Apple’ın iOS mağazasında bu oran daha da yüksek olarak yüzde 80'i buldu.

Yeni uygulama patlamasının ardında ne yatıyor?

Pazarın genişlemesinin yanı sıra, düşük kaliteli veya yalnızca reklam amaçlı programlarla App Store'un dolabileceğine dair endişeler de yok değil. Buna rağmen, tüketicilerin dikkatini hak eden pek çok ilgi çekici uygulama hâlâ yeterince bulunuyor. Bunların çoğu arka planda yapay zeka yeteneklerinden yararlansa da, kendilerini açıkça "yapay zeka tabanlı" olarak pazarlamıyor.

İşte bu dikkat çeken yeni uygulamalardan biri Albo adını taşıyor. Eskiden Sortd olarak bilinen bu program, sosyal medyadan içerik kaydetmeyi alışkanlık haline getiren ancak daha sonra unutan kullanıcılar için gerçek bir keşif olabilir. Uygulamanın temel fikri, kullanıcılara TikTok, Instagram Reel veya YouTube video bağlantılarını uygulamaya yönlendirme imkanı tanımaktır.

Albo uygulaması nasıl çalışıyor?

Albo bağlantıdaki tüm bilgileri otomatik olarak okuyarak kullanıcı için sıralar ve kaydeder. En önemlisi, orijinal içerik sahibi daha sonra videoyu silse bile, gönderi ve onunla ilgili tüm notlar uygulamanın kendisinde saklanmaya devam eder. Program sadece sosyal ağlarla değil, aynı zamanda çeşitli web tarayıcıları ve ekran görüntüleriyle de başarıyla çalışıyor.

Bu ürün, kullanıcıları ağda gereksiz zaman geçirmekten yormayan, aksine ilham veren teknolojiler konusunda uzmanlaşmış Londra merkezli The Feel Good Project stüdyosu tarafından geliştirilmiştir. Uygulamanın temel özellikleri ücretsiz olarak kullanılabilirken, ek imkanlar abonelik temelinde sunulmaktadır.

App StoreTeknolojiYapay ZekaUygulamalarAkıllı Telefon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiBugün, 06:51Kuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıKuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıBugün, 05:56OnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorOnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorBugün, 03:26Çin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduÇin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduBugün, 02:54Küresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıKüresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıBugün, 02:50SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiSpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiBugün, 02:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı