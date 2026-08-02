Yapay Zeka Çağında App Store Uygulamaları Neden Yeniden Popülerleşiyor

Yapay zeka ajanlarının çevrim içi hizmetlerin kullanımını kolaylaştırması sayesinde gelecekte uygulamalara gerek kalmayacağına dair tartışmalara rağmen, mobil uygulama pazarı önemini kaybetmedi. Aksine, son zamanlarda App Store ve Google Play platformlarında ilginç, yaratıcı ve yenilikçi bağımsız projelerin sayısında keskin bir artış gözlemleniyor. ixbt.com verilerine göre, yazılım geliştirme süreçlerinin kolaylaşması, birçok yeni uygulamanın pazara girmesine zemin hazırladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi programlama sürecini hızlandırarak, deneyimsiz kullanıcıların bile uygulama ekosisteminde kendine yer bulmasını sağlıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde yeni uygulama çıkışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığı kaydedildi. Özellikle Apple’ın iOS mağazasında bu oran daha da yüksek olarak yüzde 80'i buldu.

Yeni uygulama patlamasının ardında ne yatıyor?

Pazarın genişlemesinin yanı sıra, düşük kaliteli veya yalnızca reklam amaçlı programlarla App Store'un dolabileceğine dair endişeler de yok değil. Buna rağmen, tüketicilerin dikkatini hak eden pek çok ilgi çekici uygulama hâlâ yeterince bulunuyor. Bunların çoğu arka planda yapay zeka yeteneklerinden yararlansa da, kendilerini açıkça "yapay zeka tabanlı" olarak pazarlamıyor.

İşte bu dikkat çeken yeni uygulamalardan biri Albo adını taşıyor. Eskiden Sortd olarak bilinen bu program, sosyal medyadan içerik kaydetmeyi alışkanlık haline getiren ancak daha sonra unutan kullanıcılar için gerçek bir keşif olabilir. Uygulamanın temel fikri, kullanıcılara TikTok, Instagram Reel veya YouTube video bağlantılarını uygulamaya yönlendirme imkanı tanımaktır.

Albo uygulaması nasıl çalışıyor?

Albo bağlantıdaki tüm bilgileri otomatik olarak okuyarak kullanıcı için sıralar ve kaydeder. En önemlisi, orijinal içerik sahibi daha sonra videoyu silse bile, gönderi ve onunla ilgili tüm notlar uygulamanın kendisinde saklanmaya devam eder. Program sadece sosyal ağlarla değil, aynı zamanda çeşitli web tarayıcıları ve ekran görüntüleriyle de başarıyla çalışıyor.

Bu ürün, kullanıcıları ağda gereksiz zaman geçirmekten yormayan, aksine ilham veren teknolojiler konusunda uzmanlaşmış Londra merkezli The Feel Good Project stüdyosu tarafından geliştirilmiştir. Uygulamanın temel özellikleri ücretsiz olarak kullanılabilirken, ek imkanlar abonelik temelinde sunulmaktadır.