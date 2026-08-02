Muhammed Salah kariyerine La Liga'da devam edebilir

Liverpool takımındaki dokuz yıllık şanlı kariyerine son veren Mısırlı forvet Muhammed Salah'ın geleceği spor dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Mevcut yaz transfer döneminde serbest kalan yıldız futbolcu için yarış kızışırken, yeni adresinin neresi olacağı pek çok kişinin odak noktasında yer alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fichajes'in haberine göre, İspanya'nın Atletico Madrid kulübü tecrübeli forveti kadrosuna katmak için aktif girişimlere başladı. Madrid ekibi, futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden tamamen bedelsiz olarak kadroya katma fırsatını değerlendirmeyi amaçlıyor ve bu durum onlara finansal açıdan büyük bir avantaj sağlıyor.

Madrid ekibinin ilk adımları

İspanyol kaynaklarının bilgilerine göre, Atletico yönetimi halihazırda ilk görüşmeleri gerçekleştirerek futbolcunun finansal taleplerini inceledi. Kulüp yönetimi Salah'a iki yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor; ayrıca sahadaki performansı ve istatistiklerine bağlı olarak sözleşmenin bir yıl daha uzatılmasına dair bir opsiyon maddesi de eklenebilir.

Ancak müzakerelerdeki temel engel olarak futbolcunun yüksek maaş talebinde bulunması gösteriliyor. Atletico yönetimi bu mali şartları kulüp bütçesine uyarlamak için özel bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Rekabet ve futbolcunun tercihi

Salah'a ilgi gösteren tek takım Madrid kulübü değil. Futbolcunun hizmetleri için Türkiye ligi temsilcileri ile Suudi Arabistan'ın Roshn Pro Ligi takımları da talip durumda. Özellikle Al-Ittihad kulübü, Mısırlı forveti kadrosuna katmak adına başlıca adaylardan biri konumunda bulunuyor.

Atletico Madrid, Suudi kulüplerinin teklif ettiği devasa mali şartları tamamen karşılayamasa da, İspanya seçeneğinin kendine has cazibesi ve sportif açıdan iddiası Muhammed Salah'ı bu teklifi ciddi şekilde düşünmeye yöneltebilir. Futbolcunun yeni bir maceraya doğru atacağı adımın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.