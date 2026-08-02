Muhammed Salah kariyerine La Liga'da devam edebilir

·139·Spor
Muhammed Salah kariyerine La Liga'da devam edebilir

Liverpool takımındaki dokuz yıllık şanlı kariyerine son veren Mısırlı forvet Muhammed Salah'ın geleceği spor dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Mevcut yaz transfer döneminde serbest kalan yıldız futbolcu için yarış kızışırken, yeni adresinin neresi olacağı pek çok kişinin odak noktasında yer alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fichajes'in haberine göre, İspanya'nın Atletico Madrid kulübü tecrübeli forveti kadrosuna katmak için aktif girişimlere başladı. Madrid ekibi, futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden tamamen bedelsiz olarak kadroya katma fırsatını değerlendirmeyi amaçlıyor ve bu durum onlara finansal açıdan büyük bir avantaj sağlıyor.

Madrid ekibinin ilk adımları

İspanyol kaynaklarının bilgilerine göre, Atletico yönetimi halihazırda ilk görüşmeleri gerçekleştirerek futbolcunun finansal taleplerini inceledi. Kulüp yönetimi Salah'a iki yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor; ayrıca sahadaki performansı ve istatistiklerine bağlı olarak sözleşmenin bir yıl daha uzatılmasına dair bir opsiyon maddesi de eklenebilir.

Ancak müzakerelerdeki temel engel olarak futbolcunun yüksek maaş talebinde bulunması gösteriliyor. Atletico yönetimi bu mali şartları kulüp bütçesine uyarlamak için özel bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Rekabet ve futbolcunun tercihi

Salah'a ilgi gösteren tek takım Madrid kulübü değil. Futbolcunun hizmetleri için Türkiye ligi temsilcileri ile Suudi Arabistan'ın Roshn Pro Ligi takımları da talip durumda. Özellikle Al-Ittihad kulübü, Mısırlı forveti kadrosuna katmak adına başlıca adaylardan biri konumunda bulunuyor.

Atletico Madrid, Suudi kulüplerinin teklif ettiği devasa mali şartları tamamen karşılayamasa da, İspanya seçeneğinin kendine has cazibesi ve sportif açıdan iddiası Muhammed Salah'ı bu teklifi ciddi şekilde düşünmeye yöneltebilir. Futbolcunun yeni bir maceraya doğru atacağı adımın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Muhammed SalahAtletico MadridLiverpoolLa LigaTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)Bugün, 07:10Stirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta DurdurulduStirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta DurdurulduBugün, 06:5212 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)Bugün, 06:47Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)Bugün, 06:22William Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandıWilliam Zepeda ikinci denemesinde WBC şampiyonluk kemerini kazandıBugün, 06:19Razambek Jamalov ve Gulamjon Abdullayev Kocaeli'de şampiyon oldu!Razambek Jamalov ve Gulamjon Abdullayev Kocaeli'de şampiyon oldu!Bugün, 06:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor