Inter Miami Kevin De Bruyne transferini ciddileştirdi

ABD kulübü Inter Miami, tecrübeli orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katma çalışmalarını hızlandırdı. Dünya futbolunun yıldızlarını toplamaya devam eden Florida kulübünün yönetimi, önümüzdeki yaz Belçikalı futbolcuyu Kuzey Amerika'ya taşınmaya ikna etmek istiyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Miami ekibi 35 yaşındaki oyun kurucuya olan ilgisini yeniden canlandırdı. Şu sıralar futbolcunun da MLS ligine transfer olma fikrine eskiye nazaran çok daha olumlu yaklaşmaya başladığı belirtiliyor.

İtalya'daki zorluklar ve yeni meydan okuma

Nicolò Schira'nın bilgisine göre, Kevin De Bruyne 2025 yılının Haziran ayında bile Inter Miami ve San Diego kulüplerinin ilgisini çekmiş ve onlarla görüşmeler de gerçekleştirmişti. Açık kaynaklı bilgilere göre futbolcu Manchester City'den ayrıldıktan sonra İtalya'nın yolunu tutmuştu, ancak Serie A'daki kariyeri istediği gibi gitmedi.

İtalya'daki teknik heyetle yaşanan taktiksel anlaşmazlıklar tecrübeli orta saha oyuncusuna zorluk çıkardı. Özellikle takımın aşırı defansif oyun tarzından memnun olmayan futbolcu, röportajlarında bu durumun kendi futbol felsefesine uymadığını açıkça dile getirmişti.

Miami'nin avantajı ve transfer olasılıkları

MLS kurallarına göre Inter Miami kulübü, Kevin De Bruyne'nin ligdeki "keşif haklarına" sahip. Bu durum, futbolcunun Kuzey Amerika'ya gelmeye karar vermesi halinde Miami kulübüne diğer rakiplerine kıyasla ilk görüşmeyi yapma ayrıcalığı tanıyor.

Buna rağmen futbolcunun İtalya'daki mevcut sözleşmesi ve yüksek finansal talepleri transferin önündeki temel engellerden biri olmaya devam ediyor. Taraflar anlaşmaya varırsa, Lionel Messi liderliğindeki yıldızlar topluluğuna bir dünya sınıfı oyuncu daha katılabilir.