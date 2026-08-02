Özbekistan - Rusya maçı oynanacak mı? Taşev'den önemli şart

Özbekistan millî takımı, Rusya ile hazırlık maçı oynamaya hazır. Özbekistan Futbol Federasyonu Millî Takımlar Departmanı Başkanı Osman Taşev, karşılaşma için iki farklı dönem ve iki şehir seçeneğinden bahsetti.

Ancak şu an için bu maç resmi olarak onaylanmış değil. «Beyaz Kurtlar» takviminde kesinleşen tek karşılaşma — ekim ayında Güney Kore'ye karşı oynanacak mücadele.

«Rusya ile oynamaktan memnuniyet duyarız»

Osman Taşev, Sport24'e yaptığı açıklamada Özbekistan tarafının olası maça olumlu baktığını belirtti.

«Biz hazırız ve Rusya millî takımına karşı oynamaktan mutluluk duyarız. Şimdilik ekim ayında Güney Kore ile oynanacak bir hazırlık maçı onaylandı» dedi.

Bu açıklama, taraflar arasındaki müzakereler için kapının açık olduğunu gösteriyor. Ancak tarih, stadyum ve organizasyon koşulları üzerinde anlaşma sağlanana kadar maçın takvime alındığı söylenemez.

Maç ne zaman oynanabilir?

Taşev'in vurguladığı gibi, Özbekistan millî takımı için iki dönem uygun:

eylül sonu - ekim başındaki birleştirilmiş uluslararası arا۔

kasım ayındaki millî takım kampı.

FIFA, 2026 yılından itibaren erkek millî takımları için eylül sonu ve ekim başında 16 gün süren, dört maçlık birleştirilmiş bir pencere getirdi. Kasım ayında ise iki maçın oynanabileceği dokuz günlük ayrı bir pencere kalmaya devam ediyor.

Demek ki takvim açısından Rusya ile karşılaşma düzenlemek için imkân mevcut. Artık asıl mesele iki federasyonun planlarına ve diğer rakiplerle yapılan anlaşmalara bağlı.

Moskova veya Taşkent: Her iki seçenek de masada

Özbekistan tarafı maçı sadece kendi sahasında oynama şartı koşmuyor. Taşev, millî takımın:

Moskova'ya gidip oynamaya;

Rusya'yı Taşkent'te ağırlamaya da hazır olduğunu ifade etti.

Bu nedenle maçın oynanacağı yer müzakerelerdeki ana konulardan biri olacak. Moskova seçeneği «beyaz kurtlar» için deplasman testi olurken, Taşkent'teki karşılaşmanın yerel taraftarlarda büyük ilgi uyandıracağı şüphesiz.

Takımlar daha önce de Taşkent'te karşılaştı

Özbekistan ve Rusya millî takımları arasındaki ilk karşılaşma 20 Kasım 2022 tarihinde Taşkent'te oynandı. Pahtakor Stadyumu'ndaki hazırlık maçında gol sesi çıkmadı — 0:0.

O maçta Özbekistan savunmada disiplinli bir performans sergilemiş, Rusya ise rakip kaleyi havalandıramamıştı. Yeni bir maç organize edilirse bu, iki millî takım arasındaki ikinci randevu olacak.

Rusya'ya karşı maç Özbekistan'a ne kazandırır?

Hazırlık maçlarında sonuçtan ziyade rakibin oyun stili ve futbolcular üzerindeki baskı da büyük önem taşır. Rusya; fiziksel mücadelesi, yüksek temposu ve Avrupa futbol ekolüne yakın tarzıyla Özbekistan için kendine has bir test olabilir.

Böyle bir karşılaşma teknik heyete:

yeni futbolcuları görmek;

farklı taktik şemaları denemek;

şiddetli baskı altındaki reaksiyonları değerlendirmek;

gelecekteki resmi turnuvalar için kadroyu şekillendirmek imkânı tanır.

Özellikle Güney Kore ile planlanan maça Rusya sınavı da eklenirse, sonbahar kampı içerik olarak çok daha güçlü geçecektir.

Şimdilik teklif var, ancak anlaşma yok

Osman Taşev'in açıklaması Özbekistan'ın duruşunu net bir şekilde ortaya koydu: Takım Rusya ile sahaya çıkmaya ve maçı ister Moskova'da ister Taşkent'te oynamaya hazır.

Ancak mevcut durumda karşılaşma resmi olarak ilan edilmiş değil. Bir sonraki aşamada federasyonların tarih, mekân ve organizasyon detayları konusunda mutabakata varması gerekiyor.

Bu nedenle temel merak konusu gizemini koruyor: Özbekistan ve Rusya 2022'deki golsüz beraberliğin ardından yeniden sahada karşılaşacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram'da veya diğer sosyal ağlarda arkadaşlarınızla ve futbol severlerle paylaşın!