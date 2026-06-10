Avrupa futbolunun zirvesinde, özellikle İspanya ve dünya devi Real Madrid kulübünde beklenmedik ve ciddi değişiklikler yaşandı. Madrid'in 'Kraliyet Kulübü', takımın baş teknik direktörü olarak görev yapan yerel uzman Álvaro Arbeloa'nın görevinden ayrıldığını resmen kamuoyuna duyurdu. Bu beklenmedik teknik direktör istifası, La Liga taraftarları ve kaynakları arasında büyük yankı ve hararetli tartışmalara neden oldu.

Teknik direktörün takımdan ayrılması nedeniyle 'Beyazlar'ın yönetimi, eski futbolcuları ve hocalarına özel bir teşekkür açıklaması yayınladı:

'Real Madrid Kulübü, gençlik akademisindeki ilk adımlarından bugüne kadar takımımızda geçirdiği tüm kariyeri boyunca sınırsız sadakat, yüksek özveri ve üstün profesyonellik sergileyen Álvaro Arbeloa'ya derin ve samimi minnettarlığını sunar. O, kulübümüzün köklü ve onurlu değerlerini temsil eden gerçek bir semboldür. Kulüp yönetimi ve milyonlarca taraftar, kendisine ve ailesine hayatlarının bu yeni sayfasında ve aşamasında yalnızca en iyi ve güzel dileklerini iletiyor' denildi Madrid devi tarafından yayınlanan resmi açıklamada.

Hatırlatmak gerekir ki, Álvaro Arbeloa bu yılın 13 Ocak tarihinden beri Real Madrid'in baş teknik direktörü olarak son derece sorumluluk gerektiren bir görevi yürütüyordu. Kısa ama yoğun yönetim döneminde Madrid ekibi, tüm resmi turnuvalarda toplam 28 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 18'inde 'Kraliyet Kulübü' rakipleri karşısında güzel galibiyetler alırken, 2 maçta berabere kaldı. Takımın Arbeloa yönetiminde 8 acı mağlubiyet tattığını kabul etmek gerekir. Kulüp yönetimini kesin karar almaya iten unsurun正是 bu kayıplar ve istikrarsızlık olduğu görülüyor.

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