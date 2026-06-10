Real Madrid, Julián Álvarez için 150 milyon euroluk teklif sundu

Real Madrid kulübü, tarihindeki rekor düzeydeki 150 milyon euroluk teklifin Atlético Madrid tarafından reddedildiğini resmi olarak doğruladı. Bu beklenmedik açıklama, kulüp başkanı Florentino Pérez'in seçim kampanyasında sözünü ettiği "gizemli Galaktiko"nun kim olduğunu ortaya çıkardı. Konuyla ilgili olarak Goal.com haber veriyor.

Kulüp tarafından yayınlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Real Madrid C.F., bugün gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısının ardından, Club Atlético de Madrid'e Julián Álvarez transferi için 150 milyon euroluk bir teklif sunduğunu duyurur. Atlético Madrid bu teklifi değerlendirmiş ve teşekkürlerini iletmiş, ancak futbolcunun serbest kalma bedeline dayanarak teklifi reddetmiştir."

Florentino Pérez, başkanlığa yeniden seçildikten sonra takımı güçlendirmek için büyük bütçe ayırma sözü vermişti. Daha önce verdiği bir röportajda, Şampiyonlar Ligi'nin büyük kulüplerinden biri için rekor bir meblağ teklif edileceğini, bunun Erling Haaland olmadığını ve İngiltere Premier Ligi'nde oynamadığını vurgulamıştı.

Bilgilere göre, Julián Álvarez'in sözleşmesinde 500 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunsa da, bazı Şampiyonlar Ligi kulüpleri için bu tutarın 150 milyon euro civarında olabileceğine dair maddeler mevcut. Daha önce Barcelona da bu forvet oyuncusu için 100 milyon euro teklif etmiş ancak reddedilmişti.

Ayrıca Real Madrid, A takım teknik direktörü Álvaro Arbeloa'nın ayrıldığını da doğruladı. Bu durum, José Mourinho'nun takıma döneceği yönündeki söylentileri daha da güçlendiriyor. Madrid ekibi, Arbeloa'ya hizmetleri için teşekkür eden ayrı bir bildiri yayınladı.