Harry Kane'in 2030 Dünya Kupası'na katılması zor olacak

İngiltere Millî Takımı kaptanı Harry Kane'in kariyerinin son yıllarında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi 2030 Dünya Kupası'nda forma giymesi büyük bir zorluk olabilir. Almanya'nın Bayern Münih takımının eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, GOAL'a verdiği röportajda forvetin geleceğiyle ilgili bu görüşü dile getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

33 yaşına giren forvet, İngiltere Millî Takımı formasıyla 85 gol atarak tarihi bir rekora imza attı. Ayrıca Tottenham'ın da en golcü oyuncusu olan Kane, Bayern Münih formasıyla 147 maçta 146 gol atmayı başardı. Alman devindeki mevcut sözleşmesinin sona ermesine rağmen taraflar yeni bir anlaşma imzalamaya yakın.

Gelecek turnuvalar ve yaş faktörü

GOAL'ın haberine göre Dietmar Hamann, İngiltere kaptanının 36 yaşında 2030 Dünya Kupası'nda oynamasından şüphe duyuyor. Ona göre Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi seviyesine ulaşmak ve onlar gibi uzun yıllar üst düzeyde futbol oynamak her futbolcu için zorlu bir görev.

Hamann bu konuda şunları söyledi: “Şu anda 33 yaşında, dört yıl sonra ise 36 yaşını geçmiş olacak. Bu çok büyük bir talep. Tüm zamanların en iyi iki futbolcusunun Dünya Kupası'na katıldığını gördük; biri iyi oynadı, diğeri ise oynayamadı. Biliyor musunuz, ben Kane'i bu iki futbolcuyla aynı seviyeye koymazdım.”

Elde edilen başarılar ve gelecek

Uzman, Harry Kane'in genç yaşlardan itibaren alt liglerde çok sayıda maç oynamasının ve İngiltere Premier Lig'de ağır bir tempoda mücadele etmesinin fiziksel durumunu etkileyebileceğini belirtti. Buna rağmen futbolcu ciddi sakatlıklardan uzak kaldı, üst düzey performansını koruyor ve 2026 Ballon d'Or ödülünün favorilerinden biri olarak görülüyor.

Şu anda İngiltere Millî Takımı'nda onun yerini doldurabilecek nitelikte bir santrfor bulunmuyor. Bu nedenle Kane'in 2028'de kendi ülkesinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na kadar takıma kaptanlık etmesi bekleniyor.