Google Play uygulama mağazasında Venmo ödeme sistemi kullanıma sunuldu

Google, kendi Google Play dijital mağazasında kullanıcılar için yeni bir finansal seçenek sundu. ixbt.com’a göre ABD’deki kullanıcılar artık uygulamalar, oyunlar, abonelikler ve diğer dijital içerikler için ödeme yaparken popüler Venmo hizmetini kullanabilecek. Bu yenilik, dijital alışveriş sürecini daha kolay hâle getirmeyi amaçlıyor. Techcrunch.com bildiriyor .

Yeni özellik sayesinde müşteriler, Venmo cüzdanlarını veya bu cüzdana bağlı banka hesaplarını ve kartlarını doğrudan kullanabilecek. Ayrıca bu yöntemle çeşitli uygulamalarda içerik üreticilerine bahşiş vermek ve düzenli abonelikler için ödeme yapmak da mümkün olacak. Kullanıcılar Venmo hesaplarını profillerinin ödeme yöntemleri bölümünden kolayca bağlayabilecek.

Dijital ödeme ekosisteminin genişlemesi

Google Play günümüzde kullanıcılarına çeşitli finansal araçlar sunuyor. Platformda PayPal ve Cash App gibi dijital cüzdanların yanı sıra American Express, Visa, Mastercard, Discover ve JCB gibi önde gelen ödeme sistemlerinin banka kartları da destekleniyor. ABD dışındaki bölgelerde ise şirket, dijital alışverişler için yakındaki mağazalarda nakit ödeme seçeneklerini test etmeyi sürdürüyor.

Bu adım, mobil uygulama pazarında dijital işlem hacminin hızla arttığı bir dönemde atıldı. Sensor Tower analiz şirketinin verilerine göre, dünya genelinde kullanıcıların iOS ve Google Play mağazalarındaki uygulama içi satın alımlara harcadığı toplam miktar önemli ölçüde arttı. Bu rakam 2025’te 167 milyar doları aşarak geçen yılın aynı dönemine göre %10,6 yükseldi.