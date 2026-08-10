Yapay zekâ, mikroçipleri aşırı ısınmadan koruyacak yeni malzemeler arıyor

Yapay zekâ görevlerini yerine getiren modern çipler çok fazla ısındığı için veri merkezleri büyük miktarda elektrik tüketiyor ve karmaşık soğutma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. TechCrunch’ın bildirdiğine göre girişimciler, bu sorunu çözmek için yeniden yapay zekânın kendisine başvuruyor. Discovered Materials adlı startup, daha verimli entegre devreler geliştirmek üzere yeni malzemeler bulmak için yapay zekâ ajanlarını kullanma planını duyurdu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni girişim, Y Combinator programını başarıyla tamamladıktan sonra Lightspeed India Partners liderliğinde 9 milyon dolarlık bir tohum yatırım turunu kapattığını açıkladı. Projeye Peak XV Partners’ın yanı sıra tanınmış melek yatırımcılar Paul Graham, Gokul Rajaram ve Tariq Shipar da yatırım yaptı. Şirketi kuran Advayt Sridhar ve Akash Ramdas, deneyimlerini bir araya getirdi: Ramdas, Stanford Üniversitesinde malzeme bilimi alanında doktora yaparken Sridhar, Persona AI ve Luma Labs şirketlerinde ajanlar üzerinde çalıştı.

Yapay zekâ yardımıyla malzeme arama süreci

Kurucular, Anthropic modellerini özel bir yazılımda kullanarak yeni malzeme fikirleri üreten bir işlem hattı geliştirdi. Ardından aday malzemelerin gerçekten ilgi çekici olup olmadığını kontrol etmek için eğittikleri temel fizik modellerini çalıştırıyorlar. Sridhar’a göre Ramdas, doktora tezi sırasında günde yaklaşık 20 hipotezi test ederken bugün bu ajanlar bulutta gece gündüz çalıştığı için binlerce fikir sınanıyor.

Discovered Materials bugün yüzlerce yeni malzeme örneğinin yanı sıra gelişmiş modellerin bu görevi nasıl yerine getirdiğini izlemek için tasarlanan Material Discovery Bench platformunu da sundu. MatNex, SandboxAQ ve CuspAI gibi şirketler de benzer girişimler başlatmış olsa da Discovered Materials, yarı iletken malzemelerdeki ısı sorunlarına özel olarak odaklanarak başarılı olmayı umuyor.

Mühendislik zorlukları ve beklentiler

Startup, büyük çip üreticilerinin hâlihazırda kullandığı malzemelerin özellikleriyle eşleşen birkaç yeni madde keşfettiğini iddia ediyor ancak ayrıntıları açıklamıyor. Temel mühendislik sorunlarından biri şu: Isı oluşumunu azaltan veya ısıyı dağıtan bir malzeme bulunsa bile bu malzemeden çip üretmek çok zor olabilir ya da malzemenin elektriksel özellikleri zayıflayabilir.

Yatırım turuna liderlik eden Lightspeed ortağı Hemant Moxapathra’ya göre bu durum, atomik yapılarla oynanan kendine özgü bir bulmacaya benziyor. Bir malzeme ancak tüm özellikler aynı anda uyum sağladığında gerçek hayatta kullanışlı oluyor. Moxapathra, modeller geliştikçe yeni maddeleri tahmin etme işinin sıradan bir hizmete dönüşeceğini düşünüyor. Ancak Discovered Materials’ın avantajı, kurucularının derin deneyimi ve hızlı deneyler yapabilme becerisinde yatıyor.