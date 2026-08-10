Taşkent'te zafer: Marjona Abdumutalova Özbekistan'a ilk 'altın'ı getirdi!

Taşkent'te düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Asya Halter Şampiyonası, zorlu ve çekişmeli mücadelelerle devam ediyor. Yarışmaların bir sonraki gününde Özbekistan millî takımının sporcuları başarılı bir performans sergileyerek yeni madalyalar kazandı.

Bu sevindirici haber, Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı tarafından resmen duyuruldu.

Marjona Abdumutalova — Asya şampiyonu!

Şampiyonanın -57 kg sıkletindeki koparma müsabakaları, Özbek halterciler için oldukça başarılı geçti.

Yetenekli sporcumuz Marjona Abdumutalova sırasıyla 85, 88 ve 90 kg ağırlıkları başarıyla kaldırarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Bu müthiş sonuç sayesinde Marjona, koparma kategorisinde gençler arasında Asya şampiyonu oldu!

Dikkat çeken nokta ise bu zaferin, Abdumutalova tarafından Özbekistan delegasyonunun bu Asya Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyası olarak kayda geçmesiydi.

Zarina Abdullahakova'dan gümüş madalya

Aynı -57 kg sıkletinde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Zarina Abdullahakova da podyuma çıktı.

Koparma müsabakalarında 74 ve 78 kg ağırlıkları başarıyla kaldıran sporcu, yıldızlar arasında Asya Şampiyonası'nın gümüş madalyasını kazandı.

Bilgi için, -57 kg sıkletinde silkme ve toplam kategorilerindeki çekişmeli mücadeleler şu anda devam ediyor.

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