Taşkent'te zafer: Marjona Abdumutalova Özbekistan'a ilk 'altın'ı getirdi!

·51·Spor
Taşkent'te zafer: Marjona Abdumutalova Özbekistan'a ilk 'altın'ı getirdi!

Taşkent'te düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Asya Halter Şampiyonası, zorlu ve çekişmeli mücadelelerle devam ediyor. Yarışmaların bir sonraki gününde Özbekistan millî takımının sporcuları başarılı bir performans sergileyerek yeni madalyalar kazandı.

Bu sevindirici haber, Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı tarafından resmen duyuruldu.

Marjona Abdumutalova — Asya şampiyonu!

Şampiyonanın -57 kg sıkletindeki koparma müsabakaları, Özbek halterciler için oldukça başarılı geçti.

Yetenekli sporcumuz Marjona Abdumutalova sırasıyla 85, 88 ve 90 kg ağırlıkları başarıyla kaldırarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Bu müthiş sonuç sayesinde Marjona, koparma kategorisinde gençler arasında Asya şampiyonu oldu!

Dikkat çeken nokta ise bu zaferin, Abdumutalova tarafından Özbekistan delegasyonunun bu Asya Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyası olarak kayda geçmesiydi.

Zarina Abdullahakova'dan gümüş madalya

Aynı -57 kg sıkletinde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Zarina Abdullahakova da podyuma çıktı.

Koparma müsabakalarında 74 ve 78 kg ağırlıkları başarıyla kaldıran sporcu, yıldızlar arasında Asya Şampiyonası'nın gümüş madalyasını kazandı.

Taşkent'te zafer: Marjona Abdumutalova Özbekistan'a ilk 'altın'ı getirdi!

Bilgi için, -57 kg sıkletinde silkme ve toplam kategorilerindeki çekişmeli mücadeleler şu anda devam ediyor.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Marjona AbdumutalovaTaşkentÖzbekistanZarina AbdullahakovaTelegram
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Paris Saint-Germain, Ferran Torres transferini tamamlamaya çok yakınParis Saint-Germain, Ferran Torres transferini tamamlamaya çok yakınBugün, 19:34Jeremi Boga, Kerim Alajbegovic'in yeteneğini övdüJeremi Boga, Kerim Alajbegovic'in yeteneğini övdüBugün, 19:16Devid Raya’nın Farkı Ne? Uzman GörüşüDevid Raya’nın Farkı Ne? Uzman GörüşüBugün, 18:55Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti Transfer Planlarını AçıkladıJuventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti Transfer Planlarını AçıkladıBugün, 18:52Atlético Madrid, Matias Fernandes-Pardo için resmî teklif yaptıAtlético Madrid, Matias Fernandes-Pardo için resmî teklif yaptıBugün, 18:37Manchester United, Endrick için yarışa katılmalıManchester United, Endrick için yarışa katılmalıBugün, 18:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)