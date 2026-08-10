CALB elektromobil akülerinin kalitesini büyük ölçüde artırıyor

·36·Teknoloji
CALB elektromobil akülerinin kalitesini büyük ölçüde artırıyor

Çin’in önde gelen akü üreticisi CALB, GAC elektromobillerinde akülerin toplu olarak arızalanmasının ardından kapsamlı iç teknik reformlar başlattı. ixbt.com’a göre bu önlemler, üretim denetimini sıkılaştırmayı, hücre kalite gerekliliklerini yükseltmeyi ve ham maddeler ile müşterilerle çalışma sistemini köklü biçimde yeniden ele almayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Soruna, GAC Aion araçlarına takılan 177 A·ch kapasiteli LFP akülerindeki arızalar neden oldu. Temmuz ayının ilk yarısında Çin’deki tüketici şikâyet platformlarında tam 182 başvuru kaydedildi. Potansiyel olarak bu sorunun yaklaşık 213 000 aracı etkileyebileceği ve arızanın yaklaşık yüzde 4,7 oranında görüldüğü belirlendi.

Yeni kalite kontrol standartları

Yaşanan durumun ardından GAC, akülerin garanti süresini sekiz yıl veya 300 000 kilometreye uzattı. CALB ise arızaları gidermek için ücretsiz teşhis ve servis hizmeti sunmayı taahhüt etti. Üretici, gelecekte benzer durumları önlemek amacıyla teknolojik süreçleri sıkı denetim altına alıyor.

Bu kapsamda CALB, elektrot kaplamasının kalınlığı ve yoğunluğuna yönelik denetimleri önemli ölçüde sıkılaştırdı. Artık yüzey yoğunluğundaki sapma kesinlikle ±1,5 yüzde sınırları içinde olmalı. Bu, akülerin uzun vadeli kararlılığını ve güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Üretim ve ham madde denetimi

Teknolojik süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında elektrolit dolumu sırasında nem ve çiy noktası denetimi de sıkılaştırıldı. Daha önce numunelerin günlük rastgele kontrolleriyle yetinilirken artık üretilen her rulo ayrı ayrı analiz ediliyor.

Şirket ayrıca 2022–2023 yıllarında satın alınan ham maddeler, yapıştırıcılar, yalıtım malzemeleri ve katkı maddeleri stoklarını kapsamlı bir denetimden geçiriyor. Tüm bu önlemler, küresel elektromobil endüstrisinde güvenlik standartlarının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak.

CALBGACElektrikli AraçBataryaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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