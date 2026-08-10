Jeff Bezos Liverpool kulübünden hisse satın alabilir

İngiltere Premier League liderlerinden Liverpool kulübünün sahiplik yapısında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sky News’in haberine göre dünyanın en zengin kişilerinden biri ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Merseyside ekibinde azınlık hissesi satın alma görüşmelerini son aşamaya taşıyor. Goal.com haber veriyor.

Bu anlaşma, dünyanın en prestijli futbol kulüplerinden biri olan Anfield ekibinin geleceğini önemli ölçüde etkileyebilir. Jeff Bezos bu süreçte önde gelen milyarderlerden oluşan bir konsorsiyumla hareket ediyor. Haberlere göre grup, İngiliz kulübünün yaklaşık üçte birlik hissesini satın almayı planlıyor.

Yatırım konsorsiyumu ve yeni ortaklar

Goal.com’un yazdığına göre bu yatırım grubuna Amit Bhatia liderlik ediyor. Konsorsiyumda Facebook’un kurucularından Eduardo Saverin de yer alıyor. Spor işinde önemli deneyime sahip olan Amit Bhatia, daha önce Queens Park Rangers kulübünde de hisse sahibi olmuştu.

Kulübün mevcut sahibi Fenway Sports Group (FSG), dış yatırımlara açık olduğunu daha önce birçok kez açıklamıştı. Resmî açıklamada, Amit Bhatia liderliğindeki yatırım grubunun Liverpool kulübüne stratejik yatırım yapma isteğini bildirdiği ve tarafların görüşmeleri hızla sürdürdüğü belirtildi.

Finansal imkânlar ve rekabet

Anlaşmanın başarıyla tamamlanması hâlinde Liverpool, Manchester City ve Newcastle United gibi devlet destekli büyük servetlere sahip kulüplerle rekabette güçlü bir finansal desteğe kavuşacak. Forbes’a göre Jeff Bezos’un kişisel serveti 280 milyar doları aşıyor. Milyarder daha önce NFL takımlarıyla da ilgilenmişti.

FSG yönetimi döneminde Liverpool, zorlu mali durumdan kurtularak İngiltere Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük başarılar elde etti. Yeni ortakların gelişi, kulübün küresel konumunu daha da güçlendirebilir. Resmî açıklamanın hafta sonuna kadar yapılması bekleniyor.