Cristiano Ronaldo ve Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki Şansları

Cristiano Ronaldo altıncı Dünya Kupası'na hazırlanırken, efsanevi forvetin yüksek seviyede ne kadar daha oynayabileceğine dair sorular güncelliğini koruyor. Eski takım arkadaşı Beto, 41 yaşındaki yıldızın uzun ömürlülüğü ve "Seleção"nun uluslararası futboldaki en prestijli kupayı kazanma şansı hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası yaklaştıkça, ana odak Al-Nassr'ın süper yıldızına çevrildi. Portekiz milli takımının eski üyesi Beto, bu turnuvanın Ronaldo'nun son Dünya Kupası olabileceğini ancak milli takımdaki kariyerinin tamamen sona ermeyeceğine inanıyor. Beto, zamanında Sporting CP kulübünde genç Ronaldo ile birlikte top koşturdu.

"Bu Dünya Kupası Cristiano için sonuncusu olacak, ancak bunun son büyük turnuvası olup olmayacağını bilmiyorum. Çünkü kendisine çok iyi bakıyor ve mesleğine sıkı sıkıya bağlı. Hala ceza sahası içinde büyük fark yaratabilir ve Portekiz'e yardımcı olabilir. Ancak kimse tek başına kazanamaz, takım oyununun da yüksek seviyede olması şart", dedi Beto.

Portekiz, turnuvara tarihinin en yetenekli kadrolarından biriyle katılıyor. Roberto Martinez'in öğrencileri, 1966'daki üçüncülük derecesinden daha iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Beto'ya göre, Portekiz'in yanı sıra İspanya, Fransa, Arjantin, Almanya ve İngiltere milli takımları da ana favoriler arasında gösteriliyor.

Hatırlatmakta fayda var, Portekiz grup aşamasında Kongo DC, Özbekistan ve Kolombiya milli takımlarıyla karşılaşacak. Beş kez "Altın Top" sahibi Cristiano Ronaldo için bu turnuva, zengin koleksiyonundaki tek eksik kupayı kazanmak için son fırsat olabilir.