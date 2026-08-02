Tottenham, Victor Osimhen transferi için harekete geçti

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Tottenham, Victor Osimhen transferi için harekete geçti

Londra kulübü Tottenham, yaz transfer dönemindeki hareketliliğini sürdürüyor ve Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için ciddi bir adım atıyor. CaughtOffside'ın haberine göre, Kuzey Londra ekibi Nijeryalı golcü için görüşmelere başlamak adına resmi onay aldı; bu transferin takımın hücum hattındaki temel sorunu çözmesi bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre Tottenham yönetimi, futbolcu için 50 milyon ila 55 milyon sterlin arasında bir teklif hazırlıyor. Ancak Türk kulübü, yıldız oyuncusu için 65 milyon sterlin civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Kişisel sözleşme şartları konusunda herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor, zira futbolcunun kendisi de Roberto De Zerbi'nin projesine katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Transfer pazarı ve kadro güçlendirme

Nijerya millî takımı teknik direktörü Eric Chelle tarafından «dünyanın en iyi santrforu» olarak nitelendirilen Osimhen için verilen bu mücadele, Tottenham'ın yaz transfer döneminde şimdiye kadar yaptığı devasa harcamaların arka planında gerçekleşiyor. Kulüp, mevcut transfer penceresinde yeni oyuncular için 230 milyon sterlinden fazla harcama yaptı.

Bu transfer dönemi boyunca Sandro Tonali, Matheus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi isimler takıma katıldı. Buna rağmen kulüp yönetimi, transfer penceresi kapanmadan önce hücum hattını daha da güçlendirme konusunda kararlı.

Richarlison'un geleceği belirsiz

Forvet oyuncusuna duyulan ihtiyacın sebeplerinden biri de Richarlison'un geleceği hakkındaki belirsizliklerdir. Teknik direktör Roberto De Zerbi, Brezilyalı futbolcunun takımsa kalıp kalmayacağının henüz bilinmediğini kabul etti.

«Onun hem bir futbolcu olarak yeteneğine hem de insanî niteliklerine saygı duyuyorum. Davranışları övgüyü hak ediyor, — dedi De Zerbi. — Ancak nihayetinde onun isteklerine saygı duymalyız. Bazen kalmak istediğini, bazense ayrılmak istediğini söylüyor; bunu tam olarak anlayamıyorum.»

Teknik adam, Richarlison'un geçen sezonki performansını ve antrenmanlardaki çalışkanlığını yüksek değerlendirdi. Eğer futbolcu ayrılmaya karar verirse, onun yerini doldurabilecek layık bir aday bulmak kulüp için önemli bir görev olmaya devam ediyor.

TottenhamVictor OsimhenPremier LigTransferlerGalatasaray
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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