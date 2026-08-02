Mısır'da bir ahtapot yüzen yüzenin sırtına 'bindi' (video)

Sosyal medyada denizde yüzen bir kişinin sırtına tutunan bir ahtapotun yer aldığı olağandışı bir video yayıldı.

Videoda ahtapotun adamın sırtına ve omuzlarına tutunarak vantuzlarıyla onu sardığı görülüyor. Olayın daha önce ahtapotların bulunmadığı bir yerde gerçekleştiği ve videonun sonunda yüzücünün yaralanmadığı tasvir ediliyor.