Atletico Madrid, Julian Alvarez meselesinde Real Madrid'i alaya aldı

Atletico Madrid, sosyal medyada ezeli rakibi Real Madrid'i acımasızca alaya aldı. Buna "kraliyet kulübünün" Julian Alvarez için 150 milyon euroluk resmi teklif gönderdiğine dair beklenmedik açıklaması neden oldu. "Yastıkçılar" bu duyuruyu alaycı bir şekilde reddederek, komşularının Barcelona takımından bile daha komik olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Real Madrid, transfer faaliyetleriyle ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak beklenmedik bir adım atmıştı. Santiago Bernabeu kulübü, Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon euroluk teklif sunduğunu, ancak bunun reddedildiğini doğruladı. Bu ret cevabının ardından, Los Blancos'un forveti kadrosuna katmak için sözleşmesindeki 500 milyon euroluk fesih bedelini ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Atletico Madrid, resmi sayfasında şehir rakiplerine sert bir yanıt verdi. Kulüp her türlü transfer görüşmesini yalanlayarak Real Madrid'i alaya aldı: "Komşularımızın açıklamasına açıklık getirelim: Birincisi, Papa hakkındaki videonuz, kendisinin Atletico taraftarı olduğunu söylediği yerde kesildi. İkincisi, size hiçbir şey için minnettar değiliz ve Julian konusunda hiçbir teklifi değerlendirmiyoruz".

Sosyal medyadaki saldırı bununla da bitmedi. Atletico Madrid başka bir darbe indirerek: "Siz bizi Barcelona takımından bile daha çok güldürürken, sizinle nasıl geçinemeyiz?" diye yazdı. Ayrıca, Real Madrid başkanına hitap ederek akademi oyuncularını "çalmayı" durdurmalarını istediler.

Birkaç gün önce Barcelona da Lamine Yamal için 100 milyon euroluk teklifle benzer bir duruma düşmüştü. O zamanlar Atletico Madrid, genç yıldız karşılığında şaka yollu bilet ve ayçekirdeği teklif etmişti. Şimdi İspanya'nın iki devi, Julian Alvarez transferinden vazgeçmek veya devasa bir meblağ harcamak konusunda ortak bir karara varmak zorunda.