Atletico Madrid, Julian Alvarez meselesinde Real Madrid'i alaya aldı

·3·Spor
Atletico Madrid, Julian Alvarez meselesinde Real Madrid'i alaya aldı

Atletico Madrid, sosyal medyada ezeli rakibi Real Madrid'i acımasızca alaya aldı. Buna "kraliyet kulübünün" Julian Alvarez için 150 milyon euroluk resmi teklif gönderdiğine dair beklenmedik açıklaması neden oldu. "Yastıkçılar" bu duyuruyu alaycı bir şekilde reddederek, komşularının Barcelona takımından bile daha komik olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Real Madrid, transfer faaliyetleriyle ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak beklenmedik bir adım atmıştı. Santiago Bernabeu kulübü, Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon euroluk teklif sunduğunu, ancak bunun reddedildiğini doğruladı. Bu ret cevabının ardından, Los Blancos'un forveti kadrosuna katmak için sözleşmesindeki 500 milyon euroluk fesih bedelini ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Atletico Madrid, resmi sayfasında şehir rakiplerine sert bir yanıt verdi. Kulüp her türlü transfer görüşmesini yalanlayarak Real Madrid'i alaya aldı: "Komşularımızın açıklamasına açıklık getirelim: Birincisi, Papa hakkındaki videonuz, kendisinin Atletico taraftarı olduğunu söylediği yerde kesildi. İkincisi, size hiçbir şey için minnettar değiliz ve Julian konusunda hiçbir teklifi değerlendirmiyoruz".

Sosyal medyadaki saldırı bununla da bitmedi. Atletico Madrid başka bir darbe indirerek: "Siz bizi Barcelona takımından bile daha çok güldürürken, sizinle nasıl geçinemeyiz?" diye yazdı. Ayrıca, Real Madrid başkanına hitap ederek akademi oyuncularını "çalmayı" durdurmalarını istediler.

Birkaç gün önce Barcelona da Lamine Yamal için 100 milyon euroluk teklifle benzer bir duruma düşmüştü. O zamanlar Atletico Madrid, genç yıldız karşılığında şaka yollu bilet ve ayçekirdeği teklif etmişti. Şimdi İspanya'nın iki devi, Julian Alvarez transferinden vazgeçmek veya devasa bir meblağ harcamak konusunda ortak bir karara varmak zorunda.

Real MadridAtletico MadridJulian AlvarezBarcelonaTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo ve Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ŞanslarıCristiano Ronaldo ve Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ŞanslarıBugün, 20:39Sandro, Tottenham'a Manchester City yıldızı Savinho'yu almasını tavsiye ettiSandro, Tottenham'a Manchester City yıldızı Savinho'yu almasını tavsiye ettiBugün, 20:13Real Madrid, Julián Álvarez için 150 milyon euroluk teklif sunduReal Madrid, Julián Álvarez için 150 milyon euroluk teklif sunduBugün, 19:55Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle endişeliBarcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle endişeliBugün, 19:52Real Madrid, teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın istifasını resmen duyurduReal Madrid, teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın istifasını resmen duyurduBugün, 19:09Chelsea, yaz transfer penceresinde bu yedi futbolcusunu satmayacakChelsea, yaz transfer penceresinde bu yedi futbolcusunu satmayacakBugün, 19:03
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor