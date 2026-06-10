Suudi kulüpleri Barcelona yıldızı Raphinha'ya astronomik maaş teklif etti

·2·Spor
Suudi kulüpleri Barcelona yıldızı Raphinha'ya astronomik maaş teklif etti

Suudi Arabistan Pro Ligi, Barcelona forveti Raphinha için ciddi bir rekabete başladı. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Al-Nassr ve Al-Hilal kulüpleri 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya mevcut maaşının dört katı tutarında teklif sunuyor. Transfer gerçekleşirse, yıllık net gelirinin 12 milyon avrodan 48 milyon avroya çıkması bekleniyor. Goal.com'un aktardığına göre .

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından desteklenen bu kulüpler, liglerin prestijini artırmak amacıyla Raphinha için Barcelona'ya 80 milyon avro ödemeye hazır. Futbolcu, 2024 yazında Hansi Flick'in takıma gelmesinden önce Suudi Arabistan'a taşınmayı ciddi şekilde düşündüğünü itiraf etmişti.

Raphinha, ESPN Brasil'e verdiği röportajda: "Suudi Arabistan'dan gelen teklif çok cazipti. Bu sadece benim değil, ailemin ve çocuğumun hayatını tamamen değiştirebilirdi. Elbette Barcelona'dan ayrılmayı düşündük," dedi. Ancak Alman teknik direktör Hansi Flick onu takımda kalmaya ikna etmeyi başardı.

Hansi Flick'in yönetiminde Raphinha, 2024/25 sezonunda gerçek bir lidere dönüştü ve Lamine Yamal ile birlikte korkutucu bir hücum ikilisi oluşturdu. O sezonda 34 gol atıp 23 asist yaptı. Sonraki sezonda sakatlıklar oyununu etkilese de futbolcu seviyesini koruyor.

Barcelona yönetimi, Raphinha'nın yeni teklifleri reddedeceğine inanıyor. İki kez La Liga şampiyonu olan Brezilyalı kanat oyuncusu, şimdi Hansi Flick ile birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedefliyor.

BarcelonaRaphinhaTransferSuudi ArabistanHansi Flick
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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