Kuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar Yarattı

·37·Teknoloji
Kuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar Yarattı

Oxford Üniversitesi fizikçileri, son derece karmaşık bir deneyi başarıyla gerçekleştirerek kuantum mekaniğinde yeni bir sayfa açtı. ixbt.com verilerine göre, araştırmacılar tarihte ilk kez bir kuantum harmonik osilatörünün düzensiz ve «sıkıştırılmış» durumlarından isteğe bağlı süperpozisyonları pratikte elde etmeyi başardılar. Bu zamana kadar bu tür egzotik kombinasyonlar yalnızca teorik olarak tanımlanmış olup, pratik çalışmalar olağan «Schrödinger'in Kedisi» durumları ile sınırlıydı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilim insanları bu sonuca ulaşmak için Paul kapanına yerleştirilen tek bir stronsiy-88 (strontium-88) iyonunu kullandılar. Burada iyonun iç elektron seviyeleri qubit görevini görürken, mekanik titreşimler kuantum harmonik osilatörü rolünü oynadı. Uzmanlar çeşitli mertebelerdeki spin-bağımlı doğrusal olmayan etkileşimler yardımıyla iyon hareketini onun spin durumuyla karıştırmayı başardılar.

Yeni yaklaşımlar ve hassas kontrol

Deney sırasında kullanılan hibrit şema, osilatörü gerekli süperpozisyona — özellikle sıkıştırılmış paketlerin çift veya tek kombinasyonlarına getirmeyi mümkün kıldı. Spin-bağımlı kaymayı ekleyerek yazarlar bu paketleri faz uzayında birbirinden uzaklaştırdılar. Sonuç olarak geleneksel bloklardan değil, doğrudan nükleer ve düzensiz bloklardan derlenmiş «kedi» analogları elde edildi.

Uzmanlar faz uzayındaki durum haritasını çıkararak, orada negatif bölgeye giren derinliklere sahip net bir girişim deseni kaydettiler. Klasik fizikte olasılığın negatif olması imkansızdır, ancak burada tam da bu durum sıradan olasılıklar kümesi değil, gerçek bir kuantum süperpozisyonunun oluştuğunu gösteren temel faktör haline geldi.

Kuantum mühendisliği için yeni imkanlar

Elde edilen sonuçların dijital modelle uyumu yüzde 90'ı aştı. En önemlisi, yeni süperpozisyonların neklasiklik ölçüsü titreşim enerjisinin aynı seviyesinde Fock durumları veya geleneksel „Schrödinger'in Kedileri“ne göre daha yüksek çıktı. Bu, yaratılan nesnenin klasik bir bilgisayarda hesaplanmasının daha zor olduğu, kuantum hesaplamaları için ise daha güçlü bir kaynak olduğu anlamına gelir.

Bu metodolojinin evrenselliği, onu spin-osilatör bağlantısına sahip her türlü sisteme: süperiletken devreler, optik rezonatörlerdeki atomlar ve kapandaki nanopartiküllere uyarlamayı mümkün kılmaktadır. Sonuç olarak karmaşık neklasik durumlar basit matematiksel egzersizlerden kuantum mühendisliği araçlarına dönüşmektedir. Uzmanlar ve teorisyenler yaratılan durumların „kuantumsallığını“ nicel olarak değerlendirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedirler.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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