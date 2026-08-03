FIDE reytingi: Sindarov 4. sırada, Özbekistan'dan iki satranççı ilk 10'da

Uluslararası Satranç Federasyonu'nun 1 Ağustos 2026 tarihli yeni reytingi, Özbek satrancı için bir başka tarihi tabloyu gözler önüne serdi. Javokhir Sindarov 2777 Elo puanıyla dünyanın dört numaralı satranç oyuncusu olmaya devam ederken, Nodirbek Abdusattorov 2762 puanla ilk ondaki yerini korudu.

Yeni listenin en dikkat çekici yanlarından biri, dünya ilk 10'unda sadece ABD ve Özbekistan'ın birden fazla satranççıya sahip olmasıdır. ABD üç büyükusta ile liderliği elinde tutarken, Özbekistan iki temsilcisiyle dünya satrancının en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor.

Sindarov, Carlsen'in takipçileri arasında

Javokhir Sindarov'un klasik satrançtaki reytingi 2777 puan oldu. Özbekistanlı büyükusta 4. sıradaki yerini koruyarak Magnus Carlsen, Fabiano Caruana ve Hikaru Nakamura'nın ardından yerleşti.

Reyting lideri Magnus Carlsen 2823 puana sahip. Sindarov ile Norveçli satranççı arasında 46 puan, ikinci ve üçüncü sıradaki Caruana ile Nakamura arasında ise sadece 15 puan fark bulunuyor.

Temmuz reytinginde de Sindarov 2777 puanla dördüncü, Abdusattorov ise 2766 puanla altıncı sıradaydı. Yani Javokhir konumunu değiştirmezken, Nodirbek dört reyting puanı kaybetti.

Sindarov sadece Özbekistan'ın bir numaralı satranççısı değil, aynı zamanda şu anda dünya reytingindeki en güçlü Asyalı büyükustalardan biridir.

Abdusattorov iki basamak geriledi

Nodirbek Abdusattorov, Ağustos reytinginde 2762 Elo puanıyla 8. sırayı aldı. Geçen aya göre dört puan kaybetti ve iki basamak geriledi.

Abdusattorov'un düşüşü sonucunda Amerikalı Wesley So ve Hollanda temsilcisi Anish Giri birer basamak yükseldi:

Wesley So — 2765 puan, 6. sıra;

Anish Giri — 2764 puan, 7. sıra;

Nodirbek Abdusattorov — 2762 puan, 8. sıra.

Buna rağmen, 21 yaşındaki Özbek büyükusta dünyanın en iyi on satranççısı arasında kalmaya devam ediyor. Javokhir ve Nodirbek arasındaki reyting farkı şu anda 15 puan.

Dünyanın en iyi on satranççısı

Sıra Satranççı Ülke Reyting 1 Magnus Carlsen Norveç 2823 2 Fabiano Caruana ABD 2792 3 Hikaru Nakamura ABD 2792 4 Javokhir Sindarov Özbekistan 2777 5 Vincent Keymer Almanya 2767 6 Wesley So ABD 2765 7 Anish Giri Hollanda 2764 8 Nodirbek Abdusattorov Özbekistan 2762 9 Arjun Erigaisi Hindistan 2759 10 Alireza Firouzja Fransa 2757

Fabiano Caruana ve Hikaru Nakamura'nın reytingleri aynı, 2792 puan. Ancak resmi listede Caruana ikinci, Nakamura ise üçüncü sırada yer alıyor.

Fransız Alireza Firouzja en dikkat çekici yükselişlerden birini kaydetti: sekiz reyting puanı ekleyerek iki basamak yükseldi ve ilk ona geri döndü.

Javokhir'i tarihi bir maç bekliyor

Sindarov, 2026 Haziran reytinginde kariyerinde ilk kez dünyanın dört numarası olmuştu. FIDE o dönemde bu sonucu Özbek büyükustanın kişisel rekoru olarak kaydetmişti.

Şimdi Javokhir'i kariyerinin en büyük sınavı bekliyor. 2026 Adaylar Turnuvası'nı kazanarak, mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju'ya karşı satranç tacı için oynama hakkını elde etti.

FIDE verilerine göre, dünya şampiyonluğu maçı 25 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek. 20 yaşındaki Gukesh ile Sindarov arasındaki karşılaşma, satranç tarihindeki en genç dünya şampiyonluğu maçı olacak.

Özbekistan dünya satrancının ana gücü haline geldi

Aynı anda iki Özbek satranççının dünya ilk 10'unda yer alması tesadüf değil. Sindarov ve Abdusattorov artık sadece gelecek vadeden gençler değil; onlar elit turnuvalarda Carlsen, Caruana, Nakamura ve diğer yıldızlarla eşit şartlarda mücadele eden büyükustalardır.

Ağustos reytinginde Javokhir'in 4. sırayı koruması ve Nodirbek'in küçük düşüşüne rağmen ilk 10'dan çıkmaması, Özbek satrancının yüksek seviyedeki istikrarını gösteriyor.

Şimdi asıl merak konusu: Sindarov 2800 puanlık tarihi sınıra yaklaşabilecek mi ve Abdusattorov kaybettiği pozisyonları ne kadar hızlı geri kazanabilecek?

Sizce yakın gelecekte hangi Özbek satranççı Magnus Carlsen'e ana rakip olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve makaleyi spor tutkunlarıyla Telegram veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!