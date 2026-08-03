Sarukyan Hintli bloggeri iki dakikada mağlup etti (video)

UFC hafif sıkletinin önde gelen iddialı isimlerinden Arman Sarukyan uzun bir aranın ardından yeniden mataya çıktı. Ancak bu kez kafeste değil, bir güreş (grappling) karşılaşmasında yer alarak 12 milyondan fazla takipçisi olan Hintli fitness bloggerını kısa sürede mağlup etti.

Mücadele iki dakikadan biraz uzun sürdü. Sarukyan rakibini üç kez yere serdi ve sonunda kilit hareketiyle maça nokta koydu.

27 ayda UFC'de yalnızca bir kez dövüştü

Arman Sarukyan son 27 ay boyunca UFC kafesine sadece bir kez çıktı. Bu nedenle tarihi vatanındaki Hype FC turnuvasına katılması taraftarlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Müsabaka karma dövüş sanatları değil, güreş kurallarına dayalı olarak gerçekleştirildi. Bu tür karşılaşmalarda vuruş yapmak yasaktır; galibiyet ise kontrol, puanlar veya rakibi kilit ve boğma teknikleriyle teslim olmaya zorlamak suretiyle elde edilir.

Sarukyan'ın rakibi profesyonel bir dövüşçü değildi. Bu yüzden güç dengesi maç başlamadan önce bile bariz bir şekilde farklıydı.

12 milyon takipçi tecrübenin yerini tutmadı

Hintli Ankit Bayanpuriya sosyal medyadaki fitness içerikleriyle tanınıyor. Sayfalarını 12 milyondan fazla kişi takip ediyor.

Ancak bloggerın profesyonel dövüş sanatlarında neredeyse hiç tecrübesi yoktu. Bu fark karşılaşmanın ilk saniyelerinden itibaren göze çarpıyordu.

Sarukyan rakibine mesafeyi koruma veya kendi planını uygulama şansı tanımadı. Kısa süre içinde Bayanpuriya'yı üç kez yere devirerek yerde (parter) tam bir üstünlük kurdu.

Kilit hareketi maçı bitirdi

İki dakikadan biraz fazla süre geçtikten sonra UFC dövüşçüsü son hamleyi gerçekleştirdi. Sarukyan rakibinin kolunu kontrol altına alarak dirsek eklemine yönelik bükme tekniğini uyguladı.

Bayanpuriya direnmeye devam edemedi ve teslim olduğunu bildirmek zorunda kaldı. Böylece Sarukyan erken bir galibiyet elde etti.

Maçın kısa senaryosu beklenmedik bir durum değildi: Sarukyan üst düzey güreş ve yer teknikleriyle tanınan profesyonel bir UFC dövüşçüsü, rakibi ise ağırlıklı olarak fitness bloggerı olarak biliniyor.

Bu galibiyet UFC sıralamasını etkilemeyecek

Hype FC turnuvasındaki sonuç Sarukyan'ın profesyonel MMA rekoruna veya UFC sıralamasına dahil edilmeyecek. Çünkü karşılaşma güreş kurallarına göre düzenlenen gösteri amaçlı bir müsabakaydı.

Yine de bu buluşma dövüşçüye müsabaka atmosferini hissetme, fiziksel formunu sergileme ve taraftarların karşısına bir kez daha çıkma fırsatı sundu.

Şimdi asıl soru bloggera karşı alınan galibiyette değil: Sarukyan UFC kafesine ne zaman dönecek ve hafif sıklet şampiyonluğu için mücadel etme şansına erişebilecek mi?

Sizce Sarukyan sonraki maçında kiminle karşılaşmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda spor severlerle paylaşın!