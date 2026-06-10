Lionel Messi yedekten gelip gol attı: Arjantin, İzlanda'yı mağlup etti

Lionel Messi, İzlanda'ya karşı oynanan hazırlık maçında (3:0) sahalara dönerek gol attı ve Dünya Kupası'na hazır olduğunu kanıtladı. Fiziksel durumu nedeniyle bir önceki hazırlık maçını kaçıran efsanevi 10 numara, Alabama'daki karşılaşmada oyuna girdikten hemen sonra penaltı vuruşunu gole çevirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Jordan-Hare Stadyumu'ndaki mücadelenin 70. dakikasında oyuna dahil olan sekiz kez Altın Top sahibi, kısa süre sonra rakip fileleri havalandırdı. Bu gol, Lionel Messi'nin kariyerindeki 911., milli takım formasıyla ise 117. golü oldu. Böylece Arjantin tarihinin en yaşlı golcüsü olma rekorunu geliştirdi.

Karşılaşmada perdeyi 8. dakikada Valentin Barco açarken, maçın sonunda Thiago Almada üçüncü golü atarak takımının farklı galibiyetini perçinledi. Ancak tüm gözler Inter Miami yıldızının fiziksel durumundaydı. Daha önce Philadelphia Union maçında yaşadığı sakatlık, Dünya Kupası'na katılımını şüpheye düşürmüştü.

İzlanda karşısında 20 dakika sahada kalan yıldız oyuncu herhangi bir rahatsızlık hissetmedi. Bu durum, son şampiyon için büyük bir moral kaynağı oldu. Arjantin Milli Takımı, unvanını koruma mücadelesine 16 Haziran'da Cezayir maçıyla başlayacak.

Teknik direktör Lionel Scaloni, 38 yaşındaki kaptanının önemine değinerek, onun sadece sahadaki taktiksel katkısının değil, soyunma odasındaki atmosfer için de vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Lionel Messi'nin dönüşüyle Arjantin, yaklaşan turnuvanın en büyük favorisi olmaya devam ediyor.