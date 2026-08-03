2:0'dan 2:4'e: Liverpool Teknik Direktörü Mağlubiyetten Ders Çıkardı

Liverpool, sezon öncesi hazırlık döneminde beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Kırmızılar, Leeds United karşısında maçın ilk yarısını 2:0 önde kapatmasına rağmen, devreden sonraki 24 dakika içinde dört gol yiyerek sahadan 2:4 mağlup ayrıldı.

Teknik Direktör Andoni Iraola sonuçtan duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi. Ancak İspanyol çalıştırıcı, bu karşılaşmayı takımın sorunlarını gün yüzüne çıkaran en faydalı testlerden biri olarak değerlendirdi.

İlk yarıda Liverpool bambaşka bir görüntü çizdi

Chicago'daki Soldier Field Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk bölümü Liverpool için neredeyse tamamen planlandığı gibi gitti.

Luke Chambers 7. dakikada perdeyi açtı. 39. dakikada ise Florian Wirtz takımının üstünlüğünü iki aya indirdi (iki farkla öne geçirdi). Kırmızılar yüksek pres, hızlı paslar ve hücumdaki etkili hareketleriyle rakibini zor durumda bıraktı.

İlk 45 dakikanın ardından skor 2:0'dı ve karşılaşma Liverpool'un net bir galibiyetiyle bitecekmiş gibi görünüyordu. Ancak aranın ardından sahadaki tablo keskin bir şekilde değişti.

Leeds 24 dakikada dört gol attı

İkinci yarıda Leeds baskıyı artırdı ve Liverpool savunmasındaki uyumsuzluk sorunlarından ustalıkla yararlandı.

Brenden Aaronson 60. dakikada farkı bire indiren golü kaydetti. Bundan 11 dakika sonra Dominic Calvert-Lewin skoru eşitlerken, 73. dakikada Sean Longstaff Leeds'i öne geçirdi. Calvert-Lewin 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp dubl yaparak maçın skorunu belirledi.

Böylece Liverpool, 60. dakikadan 84. dakikaya kadar olan süreçte — yani sadece 24 dakika içinde — kalesinde dört gol gördü.

Iraola mağlubiyette bile olumlu yönler buldu

Maçın ardından Andoni Iraola, takımının beklediklerinden farklı bir sonuç aldığını kabul etti.

"Çok şey öğrendik. Elbette farklı bir sonuç bekliyorduk ama bence bu bizim için en faydalı hazırlık maçı oldu. Doğru sonuçları çıkarıp bazı sorunları çözeceğiz."

Teknik adam, ilk yarıdaki olumlu yönlerin yanı sıra ikinci yarıda ortaya çıkan eksikliklerin de ayrıntılı olarak analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Ona göre, sezon başlamadan önce bu tür sorunların görülmesi, takımın bunları zamanında ortadan kaldırmasına olanak tanıyor.

Toplu oyuncu değişiklikleri oyun ritmini bozdu

Devre arasından sonra kadroda yapılan çok sayıda değişiklik, Liverpool'un ilk yarıdaki ritmini korumasını engelledi. Yenilenen kadroda saha içi uyum ve savunma organizasyonu yeterli düzeyde işlemedi.

Leeds özellikle duran toplarda ve taç atışlarında çok tehlikeliydi. Ethan Ampadu'nun taç atışları birçok atağın başlangıcı oldu ve Liverpool savunmacılarına ciddi zorluklar yaşattı.

Bu durum Iraola'nın teknik ekibi için birkaç önemli görevi ortaya çıkardı:

duran toplarda doğru yerleşim;

skorda öndeyken oyun kontrolünü korumak;

oyuncu değişikliklerinden sonra takım dengesini kaybetmemek;

baskı altında savunmadan doğru çıkışlar yapmak.

Iraola dönemindeki ilk yenilgi

Andoni Iraola, Haziran 2026'da Arne Slot'un yerine Liverpool'un başına getirilmişti. Takım onun yönetimindeki ilk hazırlık maçlarında Sunderland'i 4:2, Wrexham'ı ise 1:0 mağlup etmişti. Leeds karşısındaki sonuç, İspanyol çalıştırıcının yeni görevindeki ilk yenilgisi oldu.

Ancak hazırlık maçındaki sonucun puan durumuna bir etkisi yok. Iraola için en önemlisi, resmi sezon başlayana kadar takımın zayıf noktalarını tespit edip bunlara çözüm bulmak.

Önlerinde iki test daha var

Liverpool, ABD'deki sezon öncesi kampını tamamladı. Takımın 9 Ağustos'ta Anfield'da Monaco'yu konuk etmesi, 16 Ağustos'ta ise Como ile iki hazırlık maçı oynaması planlanıyor.

Kırmızılar, Premier Lig'deki yeni sezonuna 23 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı Newcastle United maçıyla başlayacak. Bu nedenle Iraola ve ekibinin ikinci yarıda görülen savunma problemlerini çözmek için yaklaşık üç haftası var.

Mağlubiyet uyarıcı bir sinyal oldu

Leeds maçı, Liverpool'un hücumda büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak oyun kontrolü kaybedildiğinde savunmada ciddi sıkıntılar yaşadığını gösterdi.

2:0'lık üstünlükten sonra dört gol yenmesi bir kaza olarak görülebilir. Ancak aynı senaryonun resmi maçlarda tekrarlanmaması için Iraola'nın vurguladığı "doğru sonuçların" hızla sahaya yansıtılması gerekiyor.

Sizce Liverpool'un temel sorunu savunmada mı yoksa kadrodaki çok sayıdaki değişiklikte miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi spor severlerle Telegram veya diğer sosyal ağlarda por paylaşın!