Yuriy Sömin FIFA'ya katılmadı: Eldor Şomurodov'un golünü seçti

Eldor Şomurodov'un dünya kupasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ağlarına bıraktığı gol prestijli sıralamada ikinci sırada yer aldı. Ancak Rusya millî takımının eski teknik direktörü Yuriy Sömin için turnuvanın en güzel golü tam anlamıyla Özbekistan kaptanına ait.

FIFA, taraftar oylaması sonuçlarına göre Yeşil Burun Adaları'nın defans oyuncusu Sidney Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı şutu birinci sıraya koydu. Şomurodov ise dünya yıldızlarını geride bırakarak nihai sıralamada ikinci oldu.

Tek bir hamlede yaratılan futbol sanatı

Özbekistan millî takımı 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının son turunda Demokratik Kongo'ya 3-1 mağlup olmuştu. Ancak o karşılaşmada Eldor Şomurodov'un imza attığı epizod turnuvanın en akılda kalıcı anlarından birine dönüştü.

Uzaktan gönderilen top ceza sahasının sol tarafına düştü. Şomurodov bunu hareket halinde tek dokunuşla kontrol etti ve neredeyse dar bir açıdan kalecinin üzerinden şık bir vuruş çıkardı.

Top havada güzel bir kavis çizerek ağlarla buluştu. Bu pozisyonda hücum oyuncusunun aynı anda birkaç yeteneği birden görüldü:

topun uçuş yönünü önceden tahmin etmek;

ilk dokunuşta kontrol sağlamak;

kalecinin pozisyonunu hızlıca değerlendirmek;

zor bir durumda teknik bir vuruş yapmak.

FIFA tarafından düzenlenen ilk oylamada Şomurodov'un golü yüzde 36 oyla grup aşamasının en iyi golü seçilmişti. Oyuncu bu etapta ünlü futbolcuları da geride bırakmıştı.

FIFA neden Cabral'ın golünü seçti?

Nihai oylamada birincilik Yeşil Burun Adaları temsilcisi Sidney Lopes Cabral'a gitti. Arjantin ile oynanan play-off maçında sol kanattan merkeze doğru hareket eden oyuncu, rakip defansını ekarte ederek sağ ayağıyla topu uzak üst köşeye kavisli gönderdi.

Arjantin kalecisi Emiliano Martínez vuruşa neredeyse hiç tepki veremedi. Cabral'ın golü maçta beraberliği getirmişti ancak Yeşil Burun Adaları uzatmalarda 2-3 mağlup olmuştu.

FIFA'nın nihai seçimindeki ilk üç sıra şu şekilde oluştu:

Sıra Futbolcu Millî Takım Rakip 1 Sidney Lopes Cabral Yeşil Burun Adaları Arjantin 2 Eldor Şomurodov Özbekistan Demokratik Kongo 3 Wilson Isidor Haiti Fas

Şomurodov'un ikinci sırada yer alması Özbekistan'ın ilk dünya kupasındaki en önemli bireysel sonuçlarından biri oldu.

Sömin'in tercihi farklı oldu

Rus TASS ajansı Yuriy Sömin'e turnuvadaki en güzel golleri değerlendirme teklifinde bulundu. Deneyimli teknik adam FIFA'nın seçiminin aksine birinciliği Şomurodov'a verdi.

«Şomurodov'un golünü çok beğendim. Bu bir zevk meselesi. Aslında en iyi gol, takıma galibiyet getiren goldenir» dedi Sömin.

Teknik direktör Şomurodov'un vuruşunun Özbekistan'a puan getirmediğini de kaydetti. Bununla birlikte, golün teknik uygulamasını ve oyuncunun aldığı kararı çok yüksek değerlendirdi.

Sömin, Cabral'ın golünün de güzel olduğunu kabul etti. Ancak ona göre FIFA, küçük bir futbol ülkesinin temsilcisinin de büyük bir ödül alabilmesi için Yeşil Burun Adaları futbolcusunun golünü seçmiş olabilir.

Bu Sömin'in kişisel tahmini. FIFA kazananın taraftarlar arasında yapılan açık oylama ile belirlendiğini açıklamıştı.

Güzel mi yoksa önemli mi?

Futbolda «en iyi gol» kavramına farklı yaklaşımlar sergilenir. Bir taraftan vuruşun tekniği, mesafesi, hareketin zorluğu ve estetiği değerlendirilir. Diğer taraftan ise golün maç sonucuna etkisi önemli kabul edilir.

Şomurodov'un golü teknik açıdan neredeyse kusursuzdu ancak Özbekistan'ı mağlubiyetten kurtaramadı. Cabral'ın golü ise güçlü Arjantin karşısında skoru eşitledi fakat onun takımı da daha sonra turnuvaya veda etti.

Bu yüzden nihai seçimde sadece golün önemi değil, dış güzelliği ve taraftarlarda bıraktığı izlenim ağır bastı.

Özbekistan futbolu için tarihî bir itiraf

Şomurodov'un turnuvanın en iyi golleri sıralamasında ikinci olması sıradan bir kişisel ödül değil. Özbekistan dünya kupasına ilk kez katılmasına rağmen millî takım kaptanının golü tüm dünya taraftarlarının dikkatini çekti.

Önce grup aşaması birinciliğini elde etti, ardından turnuvanın genel seçiminde ikinciliğe kadar yükseldi. Sonuç şunu gösterdi ki takımın turnuvadaki macerası kısa sürmüş olsa da Şomurodov'un imzasını taşıyan bir an, Özbekistan futbolunu dünya sahnesinde parlak bir şekilde temsil etti.

Sizce turnuvanın en güzel golü Şomurodov'a mı ait, yoksa Cabral'ın vuruşu gerçekten daha mı güçlüydü? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve yazıyı futbolseverlerle Telegram veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!