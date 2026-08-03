Mourinho Real'in üç yıldızını seçti: Asıl entrika Vinicius'ta

Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, takımın hücumdaki ana çekirdeğini korumaya niyetli. Haberlere göre Portekizli çalıştırıcı, kulüp yönetimine Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve Vinicius Junior 'ın gelecekteki projede önemli bir rol oynaması gerektiğini belirtti.

Ancak üç futbolcu arasında sadece Vinicius'un geleceği ciddi bir soru işareti olmaya devam ediyor. Brezilyalı kanat oyuncusunun sözleşmesinin bitimine bir yıldan az bir süre kalırken, Arsenal durumu yakından takip ediyor.

Mourinho, Real'in ana üçlüsünü korumak istiyor

The Touchline'da yer alan habere göre Mourinho, kulüp yönetimiyle üç lider futbolcunun geleceğini masaya yatırdı. Tecrübeli teknik adam Mbappé, Bellingham ve Vinicius'un takımda kalmasından yana olduğunu dile getirdi.

Bu bilgi şimdilik Real Madrid'in resmi açıklamasıyla doğrulanmış değil. Ancak Sky Sports da Mourinho'nun Vinicius'a çok değer verdiğini ve Brezilyalı futbolcuyu takımda tutmak istediğini bildirdi.

José Mourinho, 11 Haziran 2026 tarihinde resmi olarak Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirildi. Portekizli çalıştırıcı ile 30 Haziran 2029'a kadar geçerli üç yıllık bir sözleşme imzalandı. Bu, onun Madrid kulübündeki ikinci dönemi olma özelliği taşıyor.

Neden asıl sorun tam olarak Vinicius'un etrafında dönüyor?

Mbappé ve Bellingham'ın yakın gelecekte takımdan ayrılacağına dair ciddi bir müzakere süreci bulunmuyor. Vinicius ile ilgili durum ise mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşılması nedeniyle oldukça karmaşık.

Real Madrid'in resmi açıklamalarına göre Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Dolayısıyla kulüp yeni bir anlaşmaya varamazsa, 26 yaşındaki kanat oyuncusu önümüzdeki yaz serbest oyuncu statüsüne kavuşabilir.

Bu durum Madrid kulübünün önünde üç olası senaryo bırakıyor:

Vinicius ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalamak;

Müzakerelerden sonuç alınamazsa, yaz transfer döneminde cazip bir teklifi değerlendirmek;

Futbolcuyu bir sezon daha takımda tutarak onu bedelsiz kaybetme riskini göze almak.

Üçüncü seçenek, finansal açıdan Real Madrid için en tehlikeli senaryo olarak değerlendiriliyor.

Arsenal'in ilgisi ne kadar ciddi?

Sky Sports'un haberine göre Arsenal, Vinicius'u kadroya katma imkanlarını araştırdı ve oyuncunun sözleşme durumunu yakından takip ediyor. Ancak ilk raporlarda kulüpler arasında resmi bir görüşme veya somut bir transfer teklifinin olmadığı vurgulandı.

Londra kulübünün ilgisi anlaşılabilir: Vinicius; kanatlardaki bire bir mücadele gücü, yüksek hızı ve büyük maçlardaki tecrübesiyle Arsenal'in hücum hattını üst seviyeye taşıyabilir.

Öte yandan böyle bir transfer; çok yüksek bir maaş, imza bonusu ve muazzam bir bonservis bedeli gerektirecektir. Dolayısıyla ilginin var olması, transferin bittiği anlamına gelmiyor.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, yaz transfer dönemi kapanana kadar kadronun takviye edilebileceğini ifade etti ancak Vinicius hakkındaki iddiaları bizzat doğrulamadı.

Son gelişmeler Real Madrid'in lehine işliyor

28 Temmuz'da Sky Sports, Vinicius'un yaz transfer döneminde Real Madrid'de kalacağını duyurdu. Kaynağa göre Madrid ekibi oyuncuyu satmayı planlamıyor ve yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanacağına inanıyor.

Bu haber, Arsenal ile anılan transfer söylentilerinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Sözleşme henüz resmi olarak uzatılmadığı sürece oyuncunun uzun vadeli geleceği üzerindeki belirsizlik sürecek.

Temel fark şu:

Konu Mevcut Durum Bu yaz ayrılık ihtimali Real satmaya sıcak bakmıyor Arsenal'in ilgisi Var, ancak resmi anlaşma yok Yeni sözleşme Görüşmeler devam ediyor Mevcut anlaşma 30 Haziran 2027'ye kadar Mourinho'nun duruşu Vinicius'un takımda kalmasından yana

Mourinho bu üçlüye neden ihtiyaç duyuyor?

Mbappé, Vinicius ve Bellingham birebir aynı özellikleri taşıyan oyuncular değil. Sahip oldukları farklı nitelikler, Mourinho'ya hücumu farklı senaryolar üzerinden kurgulama imkanı tanıyor.

Mbappé merkezde veya sol kanattan kaleye doğru tehlike yaratabilir. Vinicius rakip savunmacıları bire birde ekarte etme ve boş alan üretme konusunda etkili. Bellingham ise ikinci planda ceza sahasına sızarak orta saha ile hücum arasında köprü kurma görevini üstleniyor.

Ancak bu üç yıldızı tek bir kadroda tutmak tek başına yeterli olmayacak. Mourinho'nun saha içindeki alan paylaşımını doğru yapması, savunma görevlerini netleştirmesi ve bireysel hedefleri takım dengesiyle harmanlaması gerekecek.

Vinicius konusunda zaman Real Madrid aleyhine işliyor

Geçen her ay, Vinicius'un sözleşme durumunu transfer piyasasında daha da karmaşık hale getiriyor. Yeni bir imza atılmazsa diğer kulüplerin müzakerelerdeki eli güçlenebilir ve Real Madrid'in elde edeceği gelir düşebilir.

Bu nedenle Mourinho'nun oyuncuyu takımda tutma isteği önemli olsaud da, nihai karar sadece teknik adamın arzusuyla çözülemiyor. Yeni sözleşmenin maaşı, bonusları, imaj hakları ve oyuncunun kulüpteki statüsü üzerinde de mutabakat sağlanması şart.

Mevcut durumda en yüksek olasılıklı senaryo; Vinicius'un en azından 2026/27 sezonuna Real Madrid formasıyla başlaması. Ancak yeni mukavele resmi olarak imzalanmadığı sürece adı Avrupa transfer piyasasının en sıcak gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.

Sizce Real Madrid, Vinicius'un talep ettiği şartları kabul etmeli mi, yoksa cazip bir teklif gelirse satmak mı daha doğru olur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram ya da diğer sosyal medya platformlarında futbolsever dostlarınızla porluylağın!