Stirling'den Sürpriz: Blachowicz İlk Rauntta Durduruldu

Belgrad'daki UFC Fight Night 283 turnirinin ikinci ana maçı büyük bir sürprizle sona erdi. Yeni Zelandalı Navaho Stirling, eski hafif ağır siklet şampiyonu Jan Blachowicz'i ilk rauntta teknik nakavtla mağlup ederek kariyerinin en büyük zaferine imza attı.

28 dövüşçü, kısa sürede kabul ettiği bu karşılaşmada tecrübe ve sıralamadaki büyük farkı ortadan kaldırdı. Maç öncesinde Blachowicz divizyonda 4., Stirling ise 9. sırada yer alıyordu.

Tek Bir Yumruk Maçın Gidişatını Değiştirdi

İlk rauntta dövüşçüler genellikle ayakta mesafe aradı. Blachowicz tecrübesine ve sert low kick'lerine güvenmeye çalışırken, Stirling hızı ve hareketliliğiyle rakibine baskı kurdu.

Kritik pozisyonda Yeni Zelandalı dövüşçü, çıkardığı sert yumrukla Blachowicz'in dengesini bozdu ve kafes boyunca geri çekilmek zorunda bıraktı. Polonyalı dövüşçü yere düşerken, Stirling yerde üst üste yumruklar indirerek yüzünde derin bir açılma yarattı. Hakem, dövüşün devam etmesinin tehlikeli olduğuna karar vererek maçı durdurdu.

Böylece kısa sürede rakip değiştiren Stirling, eski şampiyonu ilk rauntta mağlup etmeyi başardı.

Son Üç Maç — Üç Teknik Nakavt

Belgrad'daki galibiyet, Stirling'in UFC'deki üst üste üçüncü erken biten maçı oldu. Daha önce Bruno Lopes ve Ion Cutelaba'yı da yumruklarıyla durdurmuştu.

Blachowicz karşısındaki sonuçla birlikte Stirling'in UFC'deki galibiyet serisi altı maça çıktı. Organizasyonda henüz yenilmeyen dövüşçü, hafif ağır siklet ilk beşliğine bir adım daha yaklaştı.

Bu galibiyet onu sıradan bir umut vadeden dövüşçüden, şampiyonluk yarışının ciddi bir aktörüne dönüştürdü. Zira 28 yaşındaki sporcu, kariyerinde ilk kez sıralamanın zirvesindeki eski bir şampiyonla karşılaştı ve büyük baskı altında kusursuz bir performans sergiledi.

Blachowicz'in Galibiyetsiz Serisi Devam Ediyor

43 yaşındaki Jan Blachowicz son galibiyetini Mayıs 2022'de Aleksandar Rakić'i üçüncü rauntta teknik nakavtla yenerek almıştı. O mücadele, rakibinin dizinden sakatlanması nedeniyle durdurulmuştu.

Bu maçın ardından Polonyalı dövüşçü Magomed Ankalaev ve Bogdan Guskov ile berabere kalmış, Alex Pereira ile Carlos Ulberg'e ise hakem kararıyla mağlup olmuştu. Stirling karşısında aldığı yenilgiyle galibiyetsiz serisi 5 maça ulaştı (3 mağlubiyet, 2 beraberlik).

Blachowicz, 2020 yılında Dominick Reyes'i nakavt ederek UFC hafif ağır siklet şampiyonluğunu kazanmıştı. Ardından kemerini Israel Adesanya'ya karşı başarıyla korumuş, ancak 2021 yılında Glover Teixeira'ya kaybetmişti.

Aslında Blachowicz, Guskov ile Maç Yapacaktı

Belgrad'daki turnuva için başlangıçta Jan Blachowicz ile Özbekistanlı Bogdan Guskov arasında bir rövanş planlanmıştı. İkilinin Aralık 2025'teki ilk karşılaşması çoğunluk kararıyla berabere bitmişti.

Ancak Khalil Rountree'nin sakatlanmasının ardından Guskov, Magomed Ankalaev ile yapılacak büyük maça dahil edildi. Blachowicz rakipsiz kalırken, Navaho Stirling kısa sürede onun yerini almayı kabul etti.

Rakip değişikliği neticesinde Guskov Belgrad'daki rövanş şansını kaçırırken, Stirling kariyerini tamamen değiştirebilecek bu fırsatı iyi değerlendirerek maksimum verim aldı.

Hafif Ağır Siklette Yeni Bir Aday Doğuyor

Blachowicz gibi tecrübeli ve üst düzey bir rakibi ilk rauntta durdurmak, Stirling'i divizyonun elitleri arasına taşıyacaktır. Artık karşısına ilk beşten bir dövüşçü veya şampiyonluğa yakın başka bir iddiacı çıkabilir.

Blachowicz için ise durum oldukça karmaşık. Dört yılı aşkın süredir devam eden galibiyetsiz serinin ardından eski şampiyonun atacağı adım — yeni bir maç yapmak veya kariyeri hakkında önemli bir karar almak — en büyük merak konusu haline geldi.

Belgrad'da ise bir şey netlik kazandı: Navaho Stirling artık geleceğin yeteneği değil, hafif ağır siklette herkesin hesaba katması gereken gerçek bir güçtür.

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