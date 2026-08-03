Real Madrid yarası kapandı: Xabi Alonso Chelsea'de yeni bir sayfa açtı

Xabi Alonso, Real Madrid'deki kısa ve sancılı dönemin geride kaldığını söyledi. İspanyol teknik adam, Madrid kulübünden ayrılmanın kalbinde bir iz bıraktığını gizlemedi, ancak artık bu deneyimi bir mağlubiyet değil, önemli bir ders olarak kabul ediyor.

44 yaşındaki çalıştırıcının önünde yeni ve kolay olmayan bir görev var: Zorlu bir sezondan çıkan Chelsea'yi yeniden ayağa kaldırması, takıma net bir oyun stili ve kazanan bir ruh kazandırması gerekiyor.

Real Madrid'den ayrılmak kalbinde iz bıraktı

Alonso, antrenörlük kariyerinde ağır darbelerle pek karşılaşmadığını ancak Real Madrid ile yollarını ayırmanın kendisini derinden etkilediğini itiraf etti.

«Real Madrid'deki yara kapandı. Artık yeni meydan okumanın tadını çıkarmaya hazırım», dedi.

Teknik direktör, Madrid'deki başarısızlığın ardından kariyerini derinlemesine analiz ettiğini vurguladı. Alonso; yalnızca taktiksel kararları değil, aynı zamanda futbolcularla çalışmayı ve kulüp içi ilişkileri yönetme konusunda neleri daha iyi yapabileceğini de çok düşündüğünü belirtti.

Hayal edilen görev yedi ayda sona erdi

Xabi Alonso, Real Madrid'deki teknik direktörlük görevini 2025 yılının Mayıs ayında devralmış ve Carlo Ancelotti'nin yerini almıştı. Ancak Madrid'deki kariyeri sekiz ay bile sürmedi.

12 Ocak 2026 tarihinde Real Madrid, Alonso ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Karar, takımın İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya mağlup olmasının ardından alındı. BBC'nin haberine göre, teknik adam bazı kilit futbolcular ve kulüp yönetimiyle de anlaşmazlıklar yaşamıştı.

Bu, Alonso için beklenmedik bir dönemeçti. Bayer Leverkusen'i tarihinde ilk kez Almanya şampiyonu yaparak Avrupa'nın en umut vadeden teknik direktörlerinden biri olarak Madrid'e gelmişti, ancak yıldızlarla dolu takımlarda fikirlerini tam olarak sahaya yansıtamamıştı.

Chelsea ona ikinci büyük fırsatı verdi

Londra kulübü, 17 Mayıs'ta Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğe getirildiğini resmi olarak açıkladı. Görevine 1 Temmuz 2026'da başlayan İspanyol hoca, Chelsea ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Buna göre anlaşma 2026 yazına kadar geçerli olacak.

Alonso, atamanın ardından Chelsea'yi dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olarak nitelendirdi. Kulüp yönetimiyle hedeflerinin aynı olduğunu ve takımı yeniden kupalar için düzenli olarak yarışan bir seviyeye getirmek istediğini ifade etti.

Teknik direktör hatalarını kabul etti

Alonso'nun sözlerindeki en önemli detay; Real Madrid'deki başarısızlığı sadece dış etkenlerle açıklamıyor olmasıydı. İspanyol çalıştırıcı, kendi kararlarına eleştirel gözle baktığını ve o dönemden dersler çıkardığını söyledi.

Ona göre hayal kırıklıkları ve mağlubiyetler insana bazen galibiyetlerden çok daha fazlasını öğretir. Kısa bir aradan sonra gücünü topladığını ve yeni projeye çok farklı bir yaklaşımla başladığını vurguladı.

Chelsea'deki görev neden kolay değil?

Alonso, istikrara muhtaç bir kulübü devraldı. Chelsea, 2025/26 sezonunda birkaç teknik direktör değiştirdi ve beklenen sonuçları alamadı. Kulüp, yeni hocanın taktiksel bilgisinin, liderlik yeteneğinin ve oyuncularla çalışma tarzının durumu değiştireceğini umuyor.

İspanyol teknik adamın ilk öncelikleri şunlar olacak:

futbolcular arasında güven dolu bir ortam yaratmak;

takıma net ve anlaşılır bir oyun felsefesi aşılamak;

gençler ile deneyimli oyuncular arasında dengeyi bulmak;

Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi ve kupa mücadelesine geri döndürmek.

Alonso, Chelsea'de takıma «ruh ve amaç» kazandırmanın şart olduğunu vurgulayarak bireysel çıkarların değil kolektif başarının öncelikli olacağını belirtti.

Real Madrid'deki mağlubiyet onu daha güçlü mu kılacak?

Bayer Leverkusen'deki tarihi başarı Alonso'nun neler yapabileceğini gösterdiyse, Real Madrid'deki yedi ay da zayıf yönlerini gözler önüne serdi. Artık Chelsea'deki sonuçlar, İspanyol teknik adamın o dersleri ne kadar doğru aldığını gösterecek.

Madrid'deki yarası kapanmış olabilir. Ancak Londra'da taraftarlar hatıraları değil sonuçları bekler. Alonso için yeni dönemin gerçek sınavı da sahada verilecek.

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