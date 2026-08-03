Kerim Alajbegovic Juventus'a katıldığı için gurur duyduğunu söyledi

Bosna-Hersek milli takımının yetenekli kanat oyuncusu Kerim Alajbegovic resmi olarak Juventus futbolcusu oldu. Bayer Leverkusen'den Torino devine transfer olan 18 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli bonuslar hariç 33 milyon euro olurken, toplam tutarın 40 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi. Bu transfer, genç oyuncu potansiyelini Avrupa düzeyinde göstermeye çalışırken İtalyan futbolu meraklılarının ve uzmanlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve kulübün resmi kaynaklarından alınan bilgiye göre taraflar, Haziran 2031'e kadar geçerli uzun vadeli beş yıllık bir sözleşme imzaladılar. Alajbegovic, Torino kulübüne gelmeden önce geçen sezonu kiralık olarak Salzburg'da geçirtmişti. Avusturya kulübündeki kariyeri boyunca 44 karşılaşmada sahaya çıkan genç oyuncu, 13 gol ve 4 asist kaydetmeyi başarmıştı.

Yeni takım ve İtalyan futbolunda yeni bir sayfa

Allianz Stadium arenasın adım atan genç futbolcu ilk izlenimlerini paylaştı. Onun sözlerine göre, Torino kulübü formasını giymek ve burada top koşturmak büyük bir onur. Alajbegovic oyun tarzını değerlendirirken topu sürmeyi, adam eksiltmeyi, şut çekmeyi ve takımın hücumlarını geliştirmek için fırsatlar yaratmayı sevdiğini vurguladı.

Almanya'nın Köln şehrinde doğan yetenekli oyuncu şimdiden Bosna-Hersek millî takımı formasıyla 11 maçta görev alıp 2 kez gol atmayı başardı. Bunlar arasında 2026 Dünya Kupası elemeleri maçları da yer alıyor. Özellikle bu yılın mart ayında oynanan play-off karşılaşmalarında Bosna'nın İtalya'yı turnuva dışı bırakmasında Alajbegovic, penaltıyı gole çeviren kilit isim olmuştu.

Gelecek planları ve yüksek hedefler

İtalyan futboluna hazır olduğunu ve ülkenin en büyük takımında oynamaktan gurur duyduğunu gizlemeyen hücum oyuncusu önüne katı hedefler koydu. Kulüp basın servisine verdiği röportajda, «Sahaya çıkıp tüm gücümü vermeye hazırım. Hızla uyum sağlayıp niteliklerimi hemen ortaya koymam gerekiyor» dedi.

Ayrıca futbolcu, geçmişteki genç haline de tavsiye vermeyi unutmadı. Kendine inanmanın önemini, çünkü tam da bu inancın insanı büyük zirvelere taşıyacağını özellikle vurguladı. Juventus yönetimi ve teknik heyeti genç futbolcunun potansiyelinden verimli bir şekilde yararlanmayı ve onun Serie A'daki performansından büyük sonuçlar bekliyorlar.