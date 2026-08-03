Harry Kane'in Tottenham'a olası dönüşü tartışılıyor

İngiltere milli takım kaptanı ve Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'in geleceği bir kez daha futbol camiasının odak noktası haline geldi. İngiltere Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncu rekorunu kırma ihtimali ve taraftarların açık çağrıları, tecrübeli golcüyü eski kulübüne dönme ihtimalini sıcak bir şekilde tartışmaya zorluyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

talkSPORT'un haberine göre, ünlü sunucu ve Tottenham taraftarı Majestic canlı yayın sırasında Harry Kane'e özel bir çağrıda bulundu. Geçmişteki kırgınlıklar için özür dileyen sunucu, futbolcuyu Londra kulübüne dönmeye ve mirasını daha da zenginleştirmeye davet etti. Taraftarın görüşüne göre, golcü oyuncu Almanya'da hedeflerine ulaştı ve artık vatanına dönmeli.

Rekora doğru bir adım daha

Harry Kane şu anda Premier Lig'de 213 gol kaydetti ve Alan Shearer'ın mutlak rekorunun sadece 47 gol gerisinde bulunuyor. Tottenham formasıyla geçirdiği 14 yıl boyunca tüm turnuvalarda 280 gol atmayı başaran oyuncu, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu. Eğer golcü oyuncu İngiltere şampiyonasına geri dönerse, Shearer'ın rekorunu kırma olasılığı oldukça yüksek olacaktır.

Bildirildiğine göre, futbolcunun Alman kulübüyle mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar geçerli. Ancak Barcelona kulübünün de ona olan ilgisinin devam etmesi ve sözleşmenin son aşamalarına yaklaşılması transfer söylentilerini güçlendiriyor. Buna rağmen Bayern yönetimi, tecrübeli golcüyle sözleşmeyi uzatma konusunda güven duyuyor, çünkü oyuncu Münih şehrine çoktan uyum sağlamış durumda.

Taraftarların cazip teklifi

talkSPORT yayınında seslendirilen teklife göre, Tottenham kulübünün futbolcuyu geri getirmek için 81 milyon sterlin tutarında bir serbest kalma bedeli ödemeye ve haftalık 400 bin sterlin maaş vermeye hazır olduğu belirtildi. Taraftarlar, bu meblağa tamamen değecek dünya çapında bir yıldız olduğunu vurguladılar.

Ayrıca tartışmalar sırasında, Harry Kane'in Premier Lig'e dönmesi durumunda bir sezonda 20'den fazla gol atarak sadece Almanya şampiyonu değil, aynı zamanda İngiltere, Tottenham ve Premier Lig tarihinin tüm zamanların en büyük golcüsü olabileceği kaydedildi. Şimdilik futbolcunun kendisi bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da, gelecek yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.