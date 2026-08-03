Chelsea'de savunmacı fazlalığı: Alonso büyük temizliği başlatıyor

Chelsea'nin Maxence Lacroix'yı 52 milyon sterlin karşılığında transfer etmesi takımın savunmasını güçlendirdi ancak başka bir sorunu da beraberinde getirdi. Fransız oyuncunun gelişiyle birlikte Londra ekibinin A takımındaki stoper sayısı ona ulaştı.

Xabi Alonso ise yeni sezon için sadece dört veya beş stoperin yeterli olduğunu açıkça belirtti. Basit bir hesapla, transfer dönemi kapanana kadar bu pozisyondaki en az beş, muhtemelen altı oyuncunun takımdan ayrılması gerekecek.

Lacroix geldi, rekabet daha da kızıştı

Chelsea, Maxence Lacroix'yı Crystal Palace'tan yaklaşık 52 milyon sterlin karşılığında transfer etti. 26 yaşındaki Fransız savunmacı ile 2032 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandı. Hızı, hava toplarındaki hakimiyeti ve geniş alanları savunma yeteneğiyle öne çıkıyor.

Lacroix'nın katılımıyla Chelsea'de stoper oynayabilen oyuncuların listesi şu şekilde oluştu:

Oyuncu Durum Maxence Lacroix Yeni transfer Levi Colwill İlk 11 adayı Trevoh Chalobah Stoper Aaron Anselmino Genç savunmacı Axel Disasi Stoper Benoît Badiashile Stoper Wesley Fofana Stoper Tosin Adarabioyo Stoper Josh Acheampong Genç oyuncu Malang Sarr Stoper

Alonso'nun cevabı ise kısa ve çok netti:

«Kaç stopere ihtiyacımız var? Dört veya beş.»

Demek ki teknik direktör, mevcut on kişilik grubu neredeyse yarı yarıya azaltmayı planlıyor.

Chelsea'nin neden on stopere ihtiyacı yok?

Londra ekibi geçen sezon Premier League'de 10. sırada yer aldı ve 2026/27 sezonunda Avrupa kupalarından uzak kaldı. Bu nedenle takımın maç takvimi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde yer alacak kulüplere göre daha hafif olacak.

Chelsea temel olarak üç yerel turnuvada yer alacak:

Premier League;

FA Cup;

EFL Cup.

Böyle bir takvimde on stoperin hepsine düzenli oyun süresi vermek neredeyse imkansız. Özellikle oyuncuların çoğu kendisini ilk 11'e layık görüyorsa, soyunma odasında huzursuzluk çıkabilir.

Alonso'nun taktiği üçlü savunma mı yoksa dörtlü mü?

Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'de genellikle üçlü savunma sistemini kullandı. Takımı topla hareket ederken savunma üçlüsü, kanat oyuncuları ve merkezdeki kompakt yapıyla hücum organize ediyordu.

Ancak İspanyol teknik adam, Real Madrid'de dörtlü savunma sistemini de uyguladı. Premier League analizlerinde, Alonso'nun Chelsea'de duruma göre 3-4-3 ve 4-2-3-1 dizilişleri arasında geçiş yapabileceği belirtiliyor.

Sürekli üçlü savunma ile oynansa bile beş oyuncu:

ana üçlüyü oluşturmak;

sakatlık veya cezaları telafi etmek;

kupa maçlarında rotasyon yapmak

için yeterli bir yedek kulübesi sayılır.

Kimler takımdan ayrılabilir?

Alonso henüz satılacak oyuncuların resmi listesini açıklamadı. Bu yüzden belirli bir savunmacının ayrılacağını kesin bir bilgi olarak söylemek için henüz erken.

Ancak Lacroix transferinden sonra birkaç stoper için tekliflerin değerlendirileceği, bazı gençlerin ise kiralık gönderileceği haberleri yayılıyor. Badiashile ve Disasi'nin satışa konulabileceği, Chalobah'a İtalya'dan ilgi olduğu, Malang Sarr için ise kiralık seçeneğinin düşünüldüğü söyleniyor. Bu bilgiler henüz kulüp tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

Kulübün önünde üç ana seçenek var:

Hazır teklif gelen oyuncuyu tamamen satmak. Genç savunmacıyı düzenli oynaması için kiralamak. Sakatlığa meyilli veya yüksek maaş alan bir oyuncuyla yolları ayırmak.

Lacroix ilk 11 için mi alındı?

52 milyon sterlinlik transfer, Lacroix'nın basit bir yedek oyuncu olarak alınmadığını gösteriyor. Hızı, Alonso'ya savunma hattını daha önde kurma ve rakibin kontra ataklarında arkadaki boşluğu kontrol etme imkanı verebilir.

Fransız oyuncu üçlü savunma düzeninde merkezde veya sağ tarafta görev yapabiliyor. Levi Colwill ile olan partnerliği de Alonso için ana seçeneklerden biri olabilir. Ancak nihai hiyerarşi sezon öncesi hazırlık maçları ve antrenmanlardan sonra belli olacak.

Geniş kadro artık Alonso'nun sorunu haline geldi

Chelsea son yıllarda birçok genç oyuncuyu uzun süreli sözleşmelerle transfer etti. Sonuç olarak takımın bazı pozisyonlarında sağlıklı bir rekabet yerine oyuncu fazlalığı birikti.

Alonso ise ilk günlerinden itibaren dengeli bir kadroya, farklı yaş gruplarından oyunculara ve sağlıklı bir rekabete ihtiyaç olduğunu vurguluyor. İspanyol teknik adam, takımı tamamen bozmak yerine belirli pozisyonlarda doğru kararlar alarak iyileştirmekten yana olduğunu belirtti.

Stoperdeki durum onun ilk büyük sınavı oldu: Chelsea beş veya altı oyuncuyu başarılı bir şekilde elden çıkarmalı, aynı zamanda güçlü ve istikrarlı bir savunma hattı oluşturmalı.

Lacroix'nın gelişi, yeni bir transferden öte büyük bir değişimi başlattı. Şimdi asıl merak konusu, Alonso'nun elinde tutacağı dört veya beş savunmacının kimler olacağı.

Sizce Chelsea hangi stoperleri takımda tutmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve makaleyi spor tutkunlarıyla Telegram veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!