Jaloliddin Masharipov'un milli takımdan çıkarılma nedeni belli oldu

Tarihi Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala Özbekistan milli takımından gelen beklenmedik haber, tüm futbolseverleri biraz endişelendirmişti. Takımımızın uzun yıllardır gerçek lideri ve kaptanı olan Jaloliddin Masharipov'un sürpriz bir şekilde turnuvanın nihai kadrosunda yer almamasıyla ilgili gerçek nihayet ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, yetenekli orta saha oyuncumuz ABD'deki hazırlık kampı sırasında belindeki şiddetli ağrılar ve tıbbi sorunlar nedeniyle son kritik antrenmanlarda, ayrıca Kanada ve Hollanda milli takımlarına karşı oynanan hazırlık maçlarında forma giyemedi.

Doktorların verdiği bilgilere göre, son haftalarda futbolcumuzun bel bölgesinde kronik rahatsızlık ve sancılar gözlemleniyordu. O dönemde milli takım doktorları tarafından uygulanan özel ilaç tedavisi ve sistemli fizyoterapi seansları olumlu sonuç vermiş, yıldız futbolcumuzun genel durumu önemli ölçüde iyileşmiş ve sahalara dönmeye yaklaşmıştı.

Ancak ne yazık ki, ABD'deki ağır ve fiziksel yükü yüksek antrenman sürecinde bu ağrılar yeniden nüksetti ve Jaloliddin'i ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı. Durumu tam olarak netleştirmek amacıyla okyanus ötesindeki en modern kliniklerden birinde yapılan detaylı MR (manyetik rezonans görüntüleme) sonuçları, taraftarlar için üzücü haberi verdi. Tıbbi analizlere göre, futbolcumuzda eski bir spor sakatlığı olan bel fıtığının (mejpozvonochnaya grija) yeniden nüksettiği ve şiddetlendiği tespit edildi. İşte bu ciddi tıbbi teşhis nedeniyle, oyuncumuz bu tarihi turnuvayı kaçırmak zorunda kaldı.

Şu anda Jaloliddin Masharipov'un bir an önce iyileşip yeşil sahalara dönmesi için milli takımın en deneyimli doktorlarından oluşan sağlık ekibi gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyor. Futbolcumuz özel tıbbi gözetim altında tutuluyor. Doktorlar tarafından durumla ilgili nihai ve kapsamlı tıbbi raporlar ile gelecek tedavi planları belirlendikten sonra, kamuoyuna ve taraftarlara ek resmi bilgilerin verileceği belirtildi. Ülkemizdeki tüm futbolseverler adına sevgili futbolcumuz Jaloliddin Masharipov'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede yeşil sahalarda sergileyeceği güzel oyunlarla bizi tekrar mutlu etmesini bekliyoruz!

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