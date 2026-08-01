Rus bayraklı paspas Özbek kadını mahkemeye mi getirdi

·820·Dünya
Rus bayraklı paspas Özbek kadını mahkemeye mi getirdi

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde çalışan bir Özbekistan vatandaşı, evinin girişine Rus devlet sembollerinin yer aldığı bir paspas koyduğu için yasal bir sorunla karşılaşabilir. Bu durumla ilgili olarak Rus mevzuatı kapsamında ceza davası açılması meselesinin değerlendirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu kişi Sevara Musayeva adlı Özbek bir kadındır. Kadın, yaşadığı dairenin kapısının önüne Rus devlet bayrağı ve amblemi tasvir edilmiş bir paspas sermiştir. Bu durum kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmiştir.

Belirtildiğine göre, olayla ilgili olarak Rusya Ceza Kanunu'nun 329. maddesi — devlet bayrağına veya devlet amblemine hakaret etme unsurları çerçevesinde yasal değerlendirme süreci başlatılmıştır. Eğer suç unsuru bulunduğu tespit edilirse, kadın hakkında resmi ceza davası açılabilir.

Sevara Musayeva ise bu hareketinde hiçbir hakaret veya aşağılama niyetinin olmadığını belirtmiştir. Kendisinin ifadesine göre, paspası birkaç gün önce sokaktaki çöplerin arasında bulmuş, yıkayıp temizledikten sonra evine getirmiştir. Kadın, bu tür bir eşyayı kullanmanın yasal sorumluluğa sebep olacağını bilmediğini de sözlerine eklemiştir.

Şu anda bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırmaktadır. Bazı Telegram kanalları bu haberin doğruluğundan şüphe duysavolatile, diğer kaynaklar bunun ilk olarak Rusya'nın federal yayın organlarından biri tarafından yayımlandığını kaydetmektedir.

Henüz Rus kolluk kuvvetleri bu olayla ilgili nihai bir karar veya resmi soruşturma sonuçlarını açıklamamıştır. Bu nedenle olayın tüm detayları henüz resmi olarak doğrulanmamıştır.

RusyaÖzbekistanSevara MusayevaNijniy NovgorodSuç
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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