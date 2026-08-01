Tayland'da Kaybolan Kardeşlerin Ölümünün Sırrı Aydınlatıldı

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Tayland'da Kaybolan Kardeşlerin Ölümünün Sırrı Aydınlatıldı

Tayland'da 22 yaşındaki Rus Diana Nazimova ile 17 yaşındaki kardeşi Roman Nazimov'un ölümü büyük yankı uyandırdı. Kolluk kuvvetleri cinayetle suçlanan iki kişiyi gözaltına aldı. Bu konuda Khaosod neşriyatı haber verdi.

Bildirildiğine göre Diana ve Roman, bu yılın 26 Temmuz günü sabah saat 04:00 sıralarında Pattaya yakınlarındaki Huai Yai bölgesindeki evlerinden Honda motosikletiyle yakınlardaki bir dükkana doğru hareket etti. Kısa süre sonra kendileriyle iletişim kesildi. Kaybolmadan önce Diana annesine «Acil» şeklinde bir mesaj göndererek birinin onları gözetlediğini yazdı. Ayrıca telefonuna bilinmeyen bir Bluetooth takip cihazı tespit edildiğine dair uyarı gelmiş, ardından her ikisinin de telefonu kapanmıştır.

Annesi polise başvurduktan sonra arama çalışmalarına polis, yerel halk ve köpek eğiticileri dahil edildi. Güvenlik kameraları aracılığıyla Rusların arkasından başka bir motosikletin hareket ettiği belirlendi. Daha sonra Honda motosikletinin bazı parçaları Chonburi eyaletindeki eski bir mezarlık bölgesinde gömülü halde bulundu.

Soruşturma sırasında 43 yaşındaki Tana («Pong») ve 39 yaşındaki Thongchai («Thong») ana şüpheli olarak belirlendi. Onlar 31 Temmuz günü kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sorguda şüpheliler motosikleti çalmaya çalıştıklarını itiraf etti. İfadelerine göre Roman direniş gösterdiği için vurularak öldürülmüş, Diana ise darp edilmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Ardından suç izlerini gizlemek amacıyla cesetleri Khao Chi Chan bölgesine gömmüş, motosikleti de parçalara ayırarak ayrı ayrı gömmüşlerdir.

Şu anda polis soruşturma işlemlerini sürdürmektedir. Ayrıca iki kişinin daha şüphelilere yardım etmiş olabileceği gerekçesiyle sorgulandığı, ancak onların tüm suçlamaları reddettiği belirtiliyor.

TaylandPattayaHondaChonburiKhaosod
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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