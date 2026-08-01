Arsenal, Vinicius Junior İçin Maaş Sistemini Değiştirmeye Hazır

·79·Spor
Arsenal, Vinicius Junior İçin Maaş Sistemini Değiştirmeye Hazır

İngiliz ekibi Arsenal, Real Madrid forveti Vinicius Junior'ın etrafındaki durumu yakından takip ediyor ve Brezilyalı futbolcu sözleşmesini uzatmazsa transferi için ciddi bir mücadele başlatmaya hazırlanıyor. The Athletic'in aktardığı bilgilere göre Londra kulübü, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde mevcut mali sınırlarını ve maaş sistemini tamamen değiştirmeye hazır olduğunu belirtti. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Şu anda 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Madrid kulübüyle mevcut sözleşmesi son 12 aylık aşamaya girdi. Bu durum, gelecekte futbolcuyu serbest oyuncu olarak bedavaya kaybetme riski bulunduğundan kral kulübünü zor durumda bırakıyor. Taraflar yeni bir anlaşma konusunda uzlaşamazsa, Los Blancos yaz transfer döneminde yıldız oyuncusunu satmak zorunda kalabilir.

Mali Engeller ve Müzakerelerin Durumu

Arsenal yönetiminin tüm kademeleri, Vinicius kalitesinde bir futbolcuyu kadroya katmak için gereken devasa harcamaları şimdiden onayladı. Sosyal medyada futbolcu ile İngiliz kulübü arasında kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya varıldığına dair haberler yayılmış olsa da, The Athletic henüz böyle bir anlaşmanın olmadığını doğruladı.

Buna rağmen transferin gerçekleşmesi durumunda Brezilyalı futbolcuyla kişisel sözleşme şartlarında anlaşmanın zorluk yaratmayacağı bekleniyor. Kaynağa göre, Madrid ile müzakereler tamamen başarısız olursa Londra kulübüne transfer seçeneği futbolcunun kendisinin de ilgisini çekiyor.

Kylian Mbappe Faktörü

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık mali taleplerden kaynaklanıyor. Vinicius Junior; taban maaş, performansa dayalı bonuslar ve devasa bir imza primi dahil olmak üzere yılda yaklaşık 30 milyon euro tutarında bir paket talep ediyor. Bu talep, doğrudan takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin aldığı sözleşme şartlarıyla kıyaslandığında ortaya çıktı.

Real Madrid yönetimi ise bu benzeri görülmemiş talebi karşılamaya kesin olarak karşı çıkıyor. Kulüp, gelecekte diğer futbolcularla yapılacak yeni sözleşmelerde katı maaş sınırını korumak adına böyle bir emsalin takımda olumsuz bir etki yaratmasından endişe ediyor. Arsenal ise tam da bu durumdan yararlanarak transfer piyasasında ana aday olmayı planlıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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